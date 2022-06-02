Июнь, 02 в 12:36

Со 2 июня в столичных магазинах разрешили продавать алкоголь с 11.00 до 19.00.

Об изменениях сообщили в Киевской городской администрации.

В заведениях общественного питания Киева продажа алкоголя длится на три часа дольше – с 11.00 до 22.00.

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Следует заметить, что об ограничениях для определенных видов алкоголя власти столицы не объявляли, поэтому, очевидно, что приобрести можно как пиво и вино, так и более крепкие напитки.

– Городские власти призывают киевлян придерживаться комендантского часа, который длится каждую ночь с 23.00 до 05.00, и не терять бдительности! – отмечают в КГГА.

Напомним, что 1 марта, на шестой день полномасштабной войны в Украине, в Киеве запретили продажу алкоголя.

Спустя месяц запрет отменили, однако установили временные пределы для приобретения – с 11.00 до 16.00.