У Києві продовжили час для продажу алкоголю

Червень, 02 в 12:36

Із 2 червня в столичних магазинах дозволили продавати алкоголь із 11.00 до 19.00.

Про зміни повідомили в Київській міській адміністрації.

У закладах громадського харчування Києва продаж алкоголю триває на три години довше – із 11.00 до 22.00.

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Варто зауважити, що про обмеження для певних видів алкоголю влада столиці не оголошувала, тож, очевидно, що придбати можна як пиво та вино, так і більш міцні напої.

– Міська влада закликає киян дотримуватися комендантської години, яка триває щоночі із 23.00 до 05.00, та не втрачати пильності! – наголошують у КМДА.

Нагадаємо, що 1 березня, на шостий день повномасштабної війни в Україні, в Києві заборонили продаж алкоголю.

За місяць заборону скасували, однак встановили часові межі для придбання – із 11.00 до 16.00.