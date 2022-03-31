В Киеве с 1 апреля будет отменен запрет на продажу алкоголя.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на заявление первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника.

Алкогольные напитки можно будет покупать в магазинах и учреждениях сферы обслуживания.

По словам Поворозника, купить алкоголь киевляне смогут с 11:00 до 16:00.

Напомним, что в Украине после введения военного положения полностью запретили продажу любых алкогольных напитков. В Киеве продажи алкоголя запретили с 1 марта.

В Волынской области с 17 марта возобновляют продажу пива, вина и слабоалкогольных напитков.

В Ровенской области с 16 марта 2022 возобновляют продажу пива.