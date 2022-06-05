Ракетний обстріл Києва: одна людина в лікарні
Одна людина постраждала від ракетних ударів РФ по Києву вранці 5 червня.
Нині її госпіталізували до лікарні, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
За словами мера столиці, жертв ранкової ворожої атаки немає.
– Служби ще працюють на місцях, що зазнали атаки, – зазначив Віталій Кличко.
Вибухи в Дарницькому та Дніпровському районах Києва пролунали вранці 5 червня.
Деяким очевидцям навіть вдалося зафільмувати проліт російської ракети.
Повітряна тривога в столиці оголошена о 05.01. Дозволили жителям та гостям Києва покинути укриття о 07.26.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 102-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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