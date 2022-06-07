Червень, 07 в 15:26

Українські військовослужбовці завершили перший, теоретичний, етап навчання з використання самохідних гармат-гаубиць PzH 2000. Вже стартував другий етап – практичні заняття.

Про поінформували в Генеральному штабі Збройних сил України із посиланням на заяву генерального інспектора збройних сил Німеччини Еберхарда Зорна.

– Українські воїни, які перебувають на навчанні, завершили теоретичну частину і розпочали практичні заняття зі стрільби з гаубиць PzH 2000, – наголошується в повідомленні.

У Генштабі ЗСУ нагадали, що передати Україні гаубиці PzH 2000 погодилися Німеччина та Нідерланди.

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Що відомо про PzH 2000 – характеристики

PzH 2000 (або ж Panzerhaubitze 2000) – це 155-мм самохідна гармата-гаубиця на гусеничному шасі, на базі танка Леопард-2.

Гаубиця була розроблена німецьким концерном Krauss-Maffei Wegmann і прийнята на озброєння німецької армії в 1998 році.

Це озброєння поєднує підвищену захищеність, велику дальність стрільби і високу рухливість. Гаубицю можна застосовувати для знищення як групових, так і точкових цілей: укріплень, вогневих засобів ворога (наприклад, танків і бойових броньованих машин) та живої сили.

У розпорядженні гаубиці – ствол 52 калібра (довжиною 8 м), точна система наземної навігації, автоматична система заряджання (боєкомплект становить 60 снарядів).

Ключові технічні характеристики гаубиці Panzerhaubitze 2000:

• довжина з гарматою вперед – 11,7 м;

• ширина – 3,6 м;

• бойова маса – 55,3 т;

• потужність двигуна 1000 к. с.;

• максимальна швидкість по шосе – 67 км/год;

• запас ходу по шосе – 420 км;

• дальність вогню – понад 30 км;

• боєкомплект – 60 пострілів з 155-мм гармати;

• додаткове озброєння – 7,62-мм кулемет MG-3 (для якого передбачено 2 тис. патронів);

• екіпаж – 5 осіб (командир, водій, стрілець, двоє заряджальників).

Наприкінці квітня з’явилася інформація, що Нідерланди передадуть Україні гаубиці Panzerhaubitze 2000.

А вже на початку травня німецький бундесвер розпочав навчання українських військових на гаубицях PzH 2000.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ