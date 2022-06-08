Июнь, 08 в 13:54

Сотрудники ДБР совместно с СБУ открыли уголовное производство по факту государственной измены городского головы Святогорска Донецкой области.

Отмечается, что мэр раздает интервью российским пропагандистам, в которых публично пропагандирует “русский мир”, дискредитирует ВСУ и государственные власти Украины.

— На одном из таких видео, распространенном в социальных сетях, мэр публично поддержал пропагандистские взгляды “освободителей”, дискредитируя Вооруженные силы Украины и государственную власть, распространил российский фейк о якобы поджоге украинскими военными Всехсвятского скита Святогорской лавры и т.д, — сообщили в ДБР.

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Следователи ДБР начали досудебное расследование по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Решается вопрос по поводу сообщения ему о подозрении в государственной измене.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет или пожизненное заключение. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Донецкая областная прокуратура.

Ранее мы писали, что российскому военному сообщили о подозрении за участие в оккупации Бучи под Киевом и захвате заложников в больнице.

По его приказу оккупанты направили крупнокалиберные пулеметы на здание Ирпенской центральной городской больницы, расположенной в Буче. Затем вместе с вооруженными сослуживцами он вошел в помещение, заблокировал входы и выходы в здание.