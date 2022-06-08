Червень, 08 в 13:54

Співробітники ДБР спільно з СБУ відкрили кримінальне провадження за фактом державної зради міського голови Святогірська Донецької області.

Зазначається, що мер роздає інтерв’ю російським пропагандистам, в яких публічно пропагує “русскій мір”, дискредитує ЗСУ та державну владу України.

– На одному з таких відео, поширеному в соціальних мережах, мер публічно підтримав пропагандистські погляди “освободітєлєй”, дискредитуючи Збройні сили України та державну владу, поширив російський фейк про начебто підпал українськими військовими Всіхсвятського скиту Святогірської лаври тощо, – повідомили в ДБР.

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Слідчі ДБР розпочали досудове розслідування за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України). Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру в державній зраді.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув’язнення. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Донецька обласна прокуратура.

Раніше ми писали, що російському військовому повідомили про підозру за участь в окупації Бучі під Києвом та захоплення заручників у лікарні.

За його наказом окупанти направили великокаліберні кулемети на будівлю Ірпінської центральної міської лікарні, розташованої у Бучі. Потім разом з озброєними співслужбовцями він зайшов до приміщення, заблокував входи та виходи до будівлі.