У Бучі захопив заручників у лікарні: російському військовому повідомили про підозру

Червень, 06 в 21:37

Російському військовому повідомили про підозру за участь в окупації Бучі під Києвом та захоплення заручників у лікарні.

За даними Офісу генерального прокурора України, підозрюваний брав участь в окупації міста Буча Київської області. На виконання завдань, поставлених вищим військовим керівництвом РФ, він разом з іншими російськими військовими на бойових машинах десанту приїхав до адмінбудівлі Ірпінської центральної міської лікарні, розташованої у Бучі.

Щоб залякати працівників і пацієнтів лікарні, за його наказом окупанти направили великокаліберні кулемети на будівлю медзакладу. Разом з озброєними співслужбовцями він зайшов до приміщення, заблокував входи та виходи до будівлі.

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Підозрюваний примушував одного зі співробітників обійняти посаду міського глави тимчасово окупованої Бучі, захопивши у полон мирних жителів у медзакладі та погрожуючи зброєю.

Правоохоронці заочно повідомили про підозру військовослужбовцю 656-го полку оперативного призначення – військової частини №6720 військ національної гвардії РФ у порушенні законів та звичаїв війни, підбурюванні до вчинення державної зради (за ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України). Досудове розслідування триває.