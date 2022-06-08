Июнь, 08 в 12:33

Ночью 8 июня российские военные обстреляли Николаев.

Под вражеским огнем в течение суток были также Широковская, Березнеговатская, Снегиревская, Галициновская и Первомайская общины в Баштанском и Николаевском районах.

– Всего за прошедшие сутки на Николаевщине ранения получили 13 человек. Детей среди пострадавших нет, – сообщает глава облсовета по гуманитарным вопросам Анна Замазеева.

По ее словам, сейчас все пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения, где им оказывают всю необходимую помощь.

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Всего по состоянию на 8 июня в николаевских больницах находятся 274 пострадавших от атак оккупантов.

Еще 123 оказали помощь амбулаторно.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 105-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ганна Замазеева