Россияне за сутки ранили 13 человек в Николаевской области – облсовет
Ночью 8 июня российские военные обстреляли Николаев.
Под вражеским огнем в течение суток были также Широковская, Березнеговатская, Снегиревская, Галициновская и Первомайская общины в Баштанском и Николаевском районах.
– Всего за прошедшие сутки на Николаевщине ранения получили 13 человек. Детей среди пострадавших нет, – сообщает глава облсовета по гуманитарным вопросам Анна Замазеева.
По ее словам, сейчас все пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения, где им оказывают всю необходимую помощь.
Всего по состоянию на 8 июня в николаевских больницах находятся 274 пострадавших от атак оккупантов.
Еще 123 оказали помощь амбулаторно.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 105-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Ганна Замазеева