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Факти / Україна

Росіяни за добу поранили 13 людей у Миколаївській області – облрада

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Росіяни за добу поранили 13 людей у Миколаївській області – облрада
Фото: ДСНС

Уночі 8 червня російські військові обстріляли Миколаїв.

Під ворожим вогнем упродовж доби були також Широківська, Березнегуватська, Снігурівська, Галіцинівська та Первомайська громади, що в Баштанському та Миколаївському районах.

– Загалом упродовж минулої доби на Миколаївщині поранення дістали 13 людей. Дітей серед постраждалих немає, – повідомляє голова облради з гуманітарних питань Ганна Замазєєва.

За її словами, нині всі постраждалі госпіталізовані до медичних закладів, де їм надають усю необхідну допомогу.

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Загалом станом на 8 червня в миколаївських лікарнях перебувають 274 постраждалих від атак окупантів.

Ще 123 людям надали допомогу амбулаторно.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 105-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ганна Замазєєва

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