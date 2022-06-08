Росіяни за добу поранили 13 людей у Миколаївській області – облрада
Уночі 8 червня російські військові обстріляли Миколаїв.
Під ворожим вогнем упродовж доби були також Широківська, Березнегуватська, Снігурівська, Галіцинівська та Первомайська громади, що в Баштанському та Миколаївському районах.
– Загалом упродовж минулої доби на Миколаївщині поранення дістали 13 людей. Дітей серед постраждалих немає, – повідомляє голова облради з гуманітарних питань Ганна Замазєєва.
За її словами, нині всі постраждалі госпіталізовані до медичних закладів, де їм надають усю необхідну допомогу.
Загалом станом на 8 червня в миколаївських лікарнях перебувають 274 постраждалих від атак окупантів.
Ще 123 людям надали допомогу амбулаторно.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 105-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Ганна Замазєєва