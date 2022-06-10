Июнь, 10 в 19:31

Российские захватчики готовятся возобновить наступление на Славянск. Также они продолжают укреплять свои позиции на юге Украины.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

– На Славянском направлении подразделения противника ведут подготовку к возобновлению наступления на город Славянск. Враг обстреливал из артиллерии районы населенных пунктов Долина, Красная Поляна, Новая Дмитровка, Грушуваха и Дибровное, — отметили в Генштабе.

По их данным, бои за Северодонецк продолжаются. Россияне пытаются установить полный контроль и заблокировать украинских военных. Противник осуществлял обстрелы из артиллерии в районах населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Устиновка, Тошковка, Золотое и Горское.

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В акваториях Черного и Азовского морей враг сосредотачивает основные усилия на блокировании гражданского судоходства. В акватории Черного моря в готовности к применению находятся носители крылатых ракет морского базирования Калибр.

В то же время подразделения Сил обороны Украины продолжают причинять существенные потери войскам противника и устойчиво держать оборону по всем направлениям. В Генштабе подчеркнули, что им все труднее пополнять подразделения, понесшие потери в результате ведения войны на территории Украины.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Фото: Генштаб ВСУ