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Факти / Україна

Окупанти готують наступ на Слов’янськ, бій за Сєвєродонецьк триває – Генштаб

Ольга Тетеріна, редакторка розділу Здоров’я
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Російські загарбники готуються відновити наступ на Слов’янськ. Також вони продовжують зміцнювати свої позиції на півдні України.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

– На Слов’янському напрямку підрозділи противника ведуть підготовку до відновлення наступу на місто Слов’янськ. Ворог обстрілював з артилерії райони населених пунктів Долина, Червона Поляна, Нова Дмитрівка, Грушуваха та Дібрівне, – зазначили у Генштабі.

За їхніми даними, бої за Сєвєродонецьк тривають. Росіяни намагаються встановити повний контроль і заблокувати українських військових. Противник здійснював обстріли із артилерії у районах населених пунктів Сєверодонецьк, Лисичанськ, Устинівка, Тошківка, Золоте та Гірське.

Зараз дивляться

На Південнобузькому напрямку російські військові продовжують удосконалювати обладнання рубежів оборони та здійснюють заходи маскування.

В акваторіях Чорного та Азовського морів ворог зосереджує основні зусилля на блокуванні цивільного судноплавства. В акваторії Чорного моря в готовності до застосування перебувають носії крилатих ракет морського базування Калібр.

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Водночас підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати суттєвих втрат військам противника та стійко тримати оборону на всіх напрямках. У Генштабі наголосили, що їм усе важче поповнювати підрозділи, що зазнали втрат внаслідок ведення війни на території України.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Генштаб ЗСУ

Джерело: Генштаб ЗСУ
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