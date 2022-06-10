Июнь, 10 в 11:58

По состоянию на сегодняшний день на фронте происходит война артиллерий, и Украина в 10-15 раз уступает стране-агрессору России по количеству пушек.

Об этом рассказал в интервью британскому изданию The Guardian представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

Он уточнил, что в нынешних условиях Украина полагается на поставки оружия странами-партнерами.

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– Сейчас это артиллерийская война, и мы проигрываем с точки зрения артиллерии. Теперь все зависит от того, что нам предоставляет (Запад, – Ред.). Украина имеет одно артиллерийское орудие на 10-15 российских артиллерийских орудий. Наши западные партнеры отдали нам около 10% того, что у них есть, — подчеркнул Скибицкий.

Он уточнил, что украинские военные сейчас используют от 5 тыс. до 6 тыс. артиллерийских снарядов в день.

– Мы почти потратили все наши (артиллерийские, – Ред.) боеприпасы и теперь используем стандартные снаряды НАТО 155-мм калибра, – заявил Скибицкий.

Он добавил, что Европа также поставляет снаряды меньшего калибра, однако европейские резервы уменьшаются.

Как отмечает The Guardian, заявления Скибицкого совпадают с данными военной разведки США. Речь идет о том, что за более чем три месяца полномасштабной войны украинские войска использовали технику советского производства, или же она была уничтожена в бою. Теперь Киев полагается на поставки вооружения от союзников.

На днях правительство Великобритании официально подтвердило, что предоставит Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270, способные поражать цели на расстоянии до 80 км высокоточными ракетами.

А 1 июня Вашингтон подтвердил передачу Украине РСЗО HIMARS и боеприпасов к ним в рамках очередного пакета военной помощи.

К выполнению задач в зоне боевых действий в Украине готовы и польские самоходные гаубицы калибра 155 мм Краб.

Фото: Генеральный штаб ВСУ