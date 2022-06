Правительство Великобритании официально подтвердило, что предоставит Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270, чтобы помочь защититься от полномасштабной российской агрессии. Эти РСЗО способны поражать цели на расстоянии до 80 км высокоточными ракетами.

Как сообщили в Министерстве обороны Великобритании, современная система вооружения M270 MLRS существенно повысит боеспособность украинских войск.

Такой шаг Лондона тесно согласован с решением США передать Украине РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним.

Он выразил уверенность, что если международное сообщество продолжит поддержку Украины, то наше государство сможет одержать победу в развязанной Россией полномасштабной войне.

Кроме реактивных систем залпового огня M270, Великобритания также предоставит большое количество боеприпасов M31A1.

Украинских военных будут обучать, как пользоваться этими РСЗО, на территории Великобритании.

Лондон принял решение о предоставлении M270 MLRS в ответ на запросы Киева о высокоточном оружии большей дальности, чтобы защититься от российской тяжелой артиллерии, которую оккупанты сейчас используют на Донбассе.

Предоставление нового оружия уже прокомментировал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

We cannot stand by while Russian long-range artillery flattens cities and kills innocent civilians.

The UK will gift the Ukrainian Armed Forces multiple-launch rocket systems so they can effectively repel the continuing Russian onslaught. https://t.co/kuwrwUUPWo

— Boris Johnson (@BorisJohnson) June 6, 2022