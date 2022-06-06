Июнь, 06 в 12:58

Правительство Великобритании официально подтвердило, что предоставит Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270, чтобы помочь защититься от полномасштабной российской агрессии. Эти РСЗО способны поражать цели на расстоянии до 80 км высокоточными ракетами.

Как сообщили в Министерстве обороны Великобритании, современная система вооружения M270 MLRS существенно повысит боеспособность украинских войск.

Такой шаг Лондона тесно согласован с решением США передать Украине РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним.

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– По мере смены тактики России должна меняться и наша поддержка Украины. Эти мощные РСЗО позволят нашим украинским друзьям лучше защититься от жестокого применения дальнобойной артиллерии, которую путинские войска без разбора использовали для уничтожения городов, — подчеркнул министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Он выразил уверенность, что если международное сообщество продолжит поддержку Украины, то наше государство сможет одержать победу в развязанной Россией полномасштабной войне.

Кроме реактивных систем залпового огня M270, Великобритания также предоставит большое количество боеприпасов M31A1.

Украинских военных будут обучать, как пользоваться этими РСЗО, на территории Великобритании.

Лондон принял решение о предоставлении M270 MLRS в ответ на запросы Киева о высокоточном оружии большей дальности, чтобы защититься от российской тяжелой артиллерии, которую оккупанты сейчас используют на Донбассе.

Предоставление нового оружия уже прокомментировал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

– Мы не можем стоять в стороне, пока российская дальнобойная артиллерия стирает с лица земли города и убивает ни в чем не повинных мирных жителей. Великобритания подарит Вооруженным силам Украины реактивные системы залпового огня, чтобы они могли эффективно отражать продолжающееся наступление России, — отметил Джонсон в своем официальном Twitter-аккаунте.

We cannot stand by while Russian long-range artillery flattens cities and kills innocent civilians. The UK will gift the Ukrainian Armed Forces multiple-launch rocket systems so they can effectively repel the continuing Russian onslaught. https://t.co/kuwrwUUPWo — Boris Johnson (@BorisJohnson) June 6, 2022

В британском правительстве заверили, что продолжат оказывать помощь Украине, чтобы у нашего государства было все необходимое для защиты от жестокой российской агрессии.

1 июня администрация президента США подтвердила передачу Украине РСЗО HIMARS и боеприпасов к ним в рамках нового пакета военной помощи.

Тогда же в СМИ появилась информация, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к президенту США Джо Байдену с просьбой подписать план поставки в Украину РСЗО американского производства M270 в течение нескольких недель.

2 июня министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес предварительно подтвердил, что Лондон планирует предоставить Украине РСЗО M270.

Тем временем президент РФ Владимир Путин в интервью российским пропагандистам пригрозил Украине новыми ракетными ударами из-за поставок HIMARS.

Источник: Борис Джонсон, Правительство Великобритании