Червень, 10 в 11:58

Станом на зараз на фронті відбувається війна артилерій, і Україна в 10-15 разів поступається країні-агресору Росії за кількістю гармат.

Про це розповів в інтерв’ю британському виданню The Guardian представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

Він уточнив, що в нинішніх умовах Україна покладається на поставки зброї країнами-партнерами.

Зараз дивляться

– Зараз це артилерійська війна, і ми програємо з точки зору артилерії. Тепер усе залежить від того, що нам надає (Захід, – Ред.). Україна має одну артилерійську гармату на 10-15 російських артилерійських гармат. Наші західні партнери віддали нам близько 10% того, що вони мають, – наголосив Скібіцький.

Він уточнив, що українські військові зараз використовують від 5 тис. до 6 тис. артилерійських снарядів на день.

– Ми майже витратили всі наші (артилерійські, – Ред.) боєприпаси і тепер використовуємо стандартні снаряди НАТО 155-мм калібру, – заявив Скібіцький.

Він додав, що Європа також постачає снаряди меншого калібру, проте європейські резерви зменшуються.

Як зазначає The Guardian, заяви Скібіцького збігаються із даними військової розвідки США. Йдеться про те, що за більше ніж три місяці повномасштабної війни українські війська використали техніку радянського виробництва, або ж вона була знищена в бою. Тепер Київ покладається на поставки озброєння від союзників.

Днями уряд Великої Британії офіційно підтвердив, що надасть Україні реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) M270, здатні вражати цілі на відстані до 80 км високоточними ракетами.

А 1 червня Вашингтон підтвердив передачу Україні РСЗВ HIMARS та боєприпасів до них в межах чергового пакету військової допомоги.

До виконання завдань у зоні бойових дій в Україні готові й польські самохідні гаубиці калібру 155 мм Краб.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ