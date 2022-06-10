Июнь, 10 в 9:40

Вооруженные силы Украины нанесли удар по базе боевиков ПВК Вагнер (ныне Лига) на территории оккупированной Луганской области.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

– Вчера наши военнослужащие нанесли мощный удар в Стаханове (сейчас это Кадиевка, – Ред.) по центру, где находились вагнеровцы. По нашим данным, только один выжил. Все остальные погибли там под завалами, – сообщил Гайдай.

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Вражеская база находилась на стадионе в Кадиевке. Стоит отметить, что город оккупировали еще в 2014 году.

Ранее Служба безопасности Украины обнародовала перехват телефонного разговора российских оккупантов, которые говорят, что боятся воевать после уничтожения крупного подразделения вагнеровцев на Донбассе.

Источник: Сергей Гайдай

Фото: Сергей Гайдай