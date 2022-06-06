Июнь, 06 в 12:41

В Украине ликвидировали бурята из ПИК Вагнера Владимира Анданова, участвовавшего в боях за Дебальцево и причастного к расстрелу военнопленных украинской армии в Логвиново.

Об этом сообщила 35-я отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирал Михаила Остроградского

— Любимец российских пропагандистов, наемник ЧВК Вагнер Анданов Владимир “Ваха” из Бурятии официально денацифицирован и демилитаризован, — говорится в сообщении.

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Оккупант внесен в базу данных Миротворца, где указано, что он участвовал в боях на Донбассе в период с сентября 2014 по январь 2016 года.

В соцсетях известен как “Ваха Донбасс”.

Анданов участвовал в расстреле военнопленных украинской армии в Логвиново (февраль 2015).

По состоянию на 2019 год – боевик 3-й триполийской пехотной роты ПВК Вагнера в Ливии.

По информации российских СМИ, “Ваху” ликвидировали под Харьковом.

5 мая в Луганской области был ликвидирован очередной генерал-майор армии России — Роман Кутузов, позывной – Туман.

Источник: 35 отдельная бригада морской пехоты, Миротворец

Фото: Миротворец