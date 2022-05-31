Май, 31 в 12:45

Украинские военные уничтожили на Донбассе большое подразделение “вагнеровцев” (боевиков ПВК Вагнера).

Об этом говорится в новом телефонном разговоре российских оккупантов, который перехватила и обнародовала Служба безопасности Украины.

Судя по разговору, после ликвидации Вооруженными силами Украины “элитной части” армии РФ, которой считаются “вагнеровцы”, “рядовые” российские захватчики теперь боятся воевать.

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В этом признался один из оккупантов во время разговора со своей женой.

– Туда, где рубеж надо взять, туда ЧВКшников вон сколько загнали… А толку нет от этих ЧВКшников! Там они, все полегли, эти ЧВКшники. Это спецназ! Подготовленный! Они все полегли. Ну, не все, там остатки какие-то беcпонтовые остались. Я больше вообще выходов не вижу из этой ситуации, – рассказал оккупант жене.

Та в ответ ему посоветовала уйти из армии.

В СБУ напомнили, что один из способов покинуть ряды армии оккупантов – это сдаться в плен. Для этого нужно позвонить на горячую телефонную линию СБУ по номеру 2402 (работает как для украинских операторов, так и для российских).

Еще в конце марта в Пентагоне сообщали, что на Донбассе находились около 1 тыс. боевиков из ПВК Вагнера. Эти данные подтверждало и Министерство обороны Великобритании. Отмечалось, что боевиков перебрасывают вместе с руководящим составом.

А в украинской разведке сообщали, что Кремль продолжает перебрасывать в Украину группы боевиков для ликвидации высшего военно-политического руководства, в частности, президента Владимира Зеленского.

Фото: Генеральный штаб ВСУ