Оккупанты боятся воевать после уничтожения большого подразделения “вагнеровцев” на Донбассе – СБУ
Украинские военные уничтожили на Донбассе большое подразделение “вагнеровцев” (боевиков ПВК Вагнера).
Об этом говорится в новом телефонном разговоре российских оккупантов, который перехватила и обнародовала Служба безопасности Украины.
Судя по разговору, после ликвидации Вооруженными силами Украины “элитной части” армии РФ, которой считаются “вагнеровцы”, “рядовые” российские захватчики теперь боятся воевать.
В этом признался один из оккупантов во время разговора со своей женой.
– Туда, где рубеж надо взять, туда ЧВКшников вон сколько загнали… А толку нет от этих ЧВКшников! Там они, все полегли, эти ЧВКшники. Это спецназ! Подготовленный! Они все полегли. Ну, не все, там остатки какие-то беcпонтовые остались. Я больше вообще выходов не вижу из этой ситуации, – рассказал оккупант жене.
Та в ответ ему посоветовала уйти из армии.
В СБУ напомнили, что один из способов покинуть ряды армии оккупантов – это сдаться в плен. Для этого нужно позвонить на горячую телефонную линию СБУ по номеру 2402 (работает как для украинских операторов, так и для российских).
Еще в конце марта в Пентагоне сообщали, что на Донбассе находились около 1 тыс. боевиков из ПВК Вагнера. Эти данные подтверждало и Министерство обороны Великобритании. Отмечалось, что боевиков перебрасывают вместе с руководящим составом.
А в украинской разведке сообщали, что Кремль продолжает перебрасывать в Украину группы боевиков для ликвидации высшего военно-политического руководства, в частности, президента Владимира Зеленского.
Фото: Генеральный штаб ВСУ