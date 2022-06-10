Червень, 10 в 9:40

Збройні сили України завдали удару по базі бойовиків ПВК Вагнер (нині Ліга) на території окупованої Луганщини.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

– Учора наші військовослужбовці завдали потужного удару у Стаханові (наразі це Кадіївка, – Ред.) по центру, де знаходилися вагнерівці. За нашими даними, лише один вижив. Усі інші загинули там під завалами, – повідомив Гайдай.

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Ворожа база була розташована на стадіоні в Кадіївці. Варто зазначити, що місто окупували ще у 2014 році.

Раніше Служба безпеки України оприлюднила перехоплення телефонної розмови російських окупантів, які говорять, що бояться воювати після знищення великого підрозділу вагнерівців на Донбасі.

Джерело: Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай