Червень, 11 в 17:30

З початку широкомасштабного наступу Росії на території України українські піротехніки виявили понад 123 тис. вибухонебезпечних предметів.

За попередніми оцінками Міністерства внутрішніх справ, майже половина території України потребує гуманітарного розмінування.

– Робота піротехніків ускладнюється ще й тим, що окупанти залишили чимало мінно-вибухових загороджень із мінами-пастками та хибними цілями, – повідомили у міністерстві.

Водночас в МВС додається, що фахівці мусять працювати повільно, бо через прискорення може статись підрив, що загрожує самим піротехнікам.

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– Попри таку небезпеку, наші піротехніки невідкладно, протягом декількох хвилин після обстрілів боєприпасами із касетними елементами, знешкоджують їх, щоб не постраждали люди. Залишається ризик ще й для тих, хто проводить польові роботи, – розповіли у пресцентрі відомства.

При цьому фіксується чимало випадків, коли фермери, більшість з яких на Київщині чи Чернігівщині, підривалися на мінах.

У МВС зазначили, що розмінування триває не лише на суші, а й у воді. Так, за допомогою підводних дронів українські сапери шукають вибухівки у водоймах.

Тиждень тому, 4 червня, міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський розповідав, що внаслідок повномасштабного нападу російської армії заміновано та забруднено нерозірваними боєприпасами близько 300 тис. кв. м – половина території України. За його оцінкою, для розмінування українських територій знадобиться від 7 до 10 років.