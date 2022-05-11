Правительство Германии намерено инициировать создание общей европейской миссии по разминированию на территории Украины. Об этом заявила министр внутренних дел и комплексного территориального развития ФРГ Нэнси Фезер во время онлайн-разговора с главой МВД Украины Денисом Монастырским.

По данным МВД, стороны поговорили о ситуации в Украине, обороне во время полномасштабной российской агрессии, оказании технической и гуманитарной поддержки, в частности возможности передачи спецтехники Германии для разминирования и восстановления разрушенной инфраструктуры.

— В результате российской агрессии есть более 1 тыс. разбитых полицейских автомобилей, свыше 500 спасательных машин, больше 250 разрушенных полицейских и спасательных станций, десятки уничтоженных объектов Госпогранслужбы Украины, расположенных на границе с Россией и Беларусью, — отметил министр внутренних дел Украины.

Немецкая сторона также предоставит помощь для идентификации тел погибших, обнаруженных в деоккупированных городах и поселках Украины. Уже осуществлены первые закупки материалов для установления погибших в зоне боевых действий и их близких родственников, пропавших без вести.

Глава немецкого МВД Нэнси Фезер считает, что Евросоюз должен создать общую европейскую миссию по разминированию в Украине. Она намерена инициировать ее создание на встрече министров внутренних дел ЕС, запланированной в июне 2022 года.

Источник : МВД

