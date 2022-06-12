Июнь, 12 в 13:16

Фонд Бориса Немцова присудил ежегодную премию президенту Украины Владимиру Зеленскому – за смелость.

Об этом сообщил Фонд Бориса Немцова за свободу.

Из-за войны в Украине фонд решил выдвинуть на премию представителей Украины, до этого ее лауреатами становились только российские оппозиционные политики и активисты. В прошлом году ее получил Алексей Навальный, который сейчас находится в колонии.

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В 2022 году в шорт-листе были мэр Киева Виталий Кличко, лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук, лидер группы Бумбокс Андрей Хливнюк и украинский парамедик Юлия Паевская (Тайра), которая сейчас находится в плену у российских захватчиков.

По результатам рейтингового голосования учредителей и Совета Фонда победителем стал президент Украины.

– Мы даем премию не за прошлое и не за будущее. Мы даем премию за то, что человек сделал здесь и сейчас, в этом году. А здесь и сейчас Зеленский остался в Киеве и решил защищать свою Родину вместе со своим народом. Он проявил мужество. В эти минуты его слова о том, что ему не нужна эвакуация, а нужное вооружение – это и есть квинтэссенция его невероятного мужества, – сказала соучредитель фонда Жанна Немцова.

Отметим, что Фонд Бориса Немцова за свободу основан 9 ноября 2015 года в Германии его старшей дочерью Жанной Немцовой.

Среди задач фонда – поддержка диалога между Россией и Евросоюзом, реализация образовательных программ и сохранение наследия Бориса Немцова.

Сам оппозиционный российский политик Борис Немцов был убит на Большом Москворецком мосту в Москве в ночь на 28 февраля 2015 года.

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Источник: Фонд Бориса Немцова за свободу