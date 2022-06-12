Червень, 12 в 13:16

Фонд Бориса Нємцова присудив щорічну премію президентові України Володимиру Зеленському – за сміливість.

Про це повідомив Фонд Бориса Нємцова за свободу.

Через війну в Україні фонд вирішив висунути на премію представників України, до цього її лауреатами ставали лише російські опозиційні політики та активісти. Минулого року її отримав Олексій Навальний, який зараз перебуває в колонії.

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У 2022 році у шорт-листі були міський голова Києва Віталій Кличко, лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук, лідер гурту Бумбокс Андрій Хливнюк та український парамедик Юлія Паєвська (Тайра), яка зараз перебуває у полоні у російських загарбників.

За результатами рейтингового голосування засновників та Ради Фонду переможцем став президент України.

– Ми даємо премію не за минуле і не за майбутнє. Ми даємо премію за те, що людина зробила тут і зараз, цього року. А тут і зараз Зеленський залишився у Києві та вирішив захищати свою Батьківщину разом зі своїм народом. Він виявив мужність. У ці хвилини його слова про те, що йому не потрібна евакуація, а потрібне озброєння – це і є квінтесенція його неймовірної мужності, – сказала співзасновниця фонду Жанна Нємцова.

Зазначимо, що Фонд Бориса Нємцова за свободу засновано 9 листопада 2015 року в Німеччині його старшою дочкою Жанною Нємцовою.

Серед завдань фонду – підтримка діалогу між Росією та Євросоюзом, реалізація освітніх програм та збереження спадщини Бориса Нємцова.

Самого опозиційного російського політика Бориса Нємцова було вбито на Великому Москворецькому мосту в Москві в ніч на 28 лютого 2015 року.

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Джерело: Фонд Бориса Нємцова за свободу