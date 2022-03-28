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Факты / Мир / Россия

За Немцовым следили ФСБшники, которые причастны к покушению на Навального – расследование

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
За Немцовым следили ФСБшники, которые причастны к покушению на Навального – расследование

За год до убийства российского оппозиционного политика Бориса Немцова за ним следили сотрудники ФСБ, которые, вероятно, причастны к другим покушениям на жизнь оппозиционеров, в частности Алексея Навального, Владимира Кара-Мурзы и Дмитрия Быкова.

Это удалось выяснить журналистам The Insider, Bellingcat и BBC. Как выяснили расследователи, следили за Немцовым с тех пор, как он начал активно лоббировать расширение санкций в отношении окружения Владимира Путина.

А прекратилась слежка 21 февраля, за несколько дней до того, как политика убили у стен Кремля. Примечательно, что в последнюю поездку сотрудники ФСБ за ним уже не поехали.

Данные из баз бронирования билетов указывают на то, что за Борисом Немцовым следили по меньшей мере три сотрудника ФСБ – Валерий Сухарев, Дмитрий Сухинин и Алексей Кривощеков. Имена Сухарева и Кривощекова уже фигурировали в предварительных расследованиях Bellingcat об отравлении оппозиционера Алексея Навального и соратника Немцова Владимира Кара-Мурзы, а также поэта и журналиста Дмитрия Быкова.

Журналисты установили, что человек с паспортом на имя Валерия Сухарева следил за Борисом Немцовым по меньшей мере в 13 поездках по России. По меньшей мере один раз к Сухареву присоединился другой вероятный оперативник ФСБ – Алексей Кривощеков. В последний раз Сухарев следил за Немцовым 17 февраля 2015 года — за 10 дней до убийства оппозиционера недалеко от Кремля.

Расследователи считают, что Сухарев может работать в так называемой 2 службе ФСБ по предотвращению внутриполитических угроз.

Другие сотрудники, по данным Bellingcat, связаны с Институтом криминалистики ФСБ, в составе которого, как утверждали бывшие советские разведчики-перебежчики, есть секретная лаборатория ядов.

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В случае с отравлением Навального Новичком, Сухарев не следил физически за оппозиционером. Но он был на связи с оперативниками на месте, а также с высокопоставленным сотрудником ФСБ. Всего расследователям известно об обмене между Сухаревым и членами группы около 150 звонками и сообщениями.

В Кремле же традиционно открестились от всякой причастности к этому делу.

Российский оппозиционер Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту возле Кремля.

Еще одного российского оппозиционера Алексея Навального отравили Новичком 20 августа 2020 года. После покушения он выжил. Согласно расследованию Bellingcat, к его отравлению причастны сотрудники ФСБ России.

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Фото: Depositphotos

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