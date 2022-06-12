Июнь, 12 в 7:02

Оперативное командование Юг зафиксировало увеличение корабельной группировки флота РФ в Черном море.

Согласно данным украинских защитников, Россия вывела в море еще два больших десантных корабля.

Таким образом в готовности к действиям сейчас находятся уже четыре вражеских корабля.

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На их бортах сосредоточено от 40 крылатых ракет.

Напомним, о возрастании угрозы ракетных обстрелов Одесской и Николаевской областей из акватории Черного моря сообщалось еще 9 июня.

По словам спикера оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергея Братчука, угрозу представляет группировка Черноморского флота РФ, которая постоянно маневрирует и перегруппировывается.

Тогда же появилась информация о старте учений по боевой устойчивости группировки разнородных сил флота РФ в Черном море.

Известно, что россияне отрабатывали применение против них противокорабельных ракет и авиации, а также тренировались применять сухопутные зенитно-ракетные комплексы Тор-М2.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 109-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: ОК Юг

Фото: Минобороны РФ