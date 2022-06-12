РФ збільшила кількість десантних кораблів у Чорному морі – ОК Південь
Оперативне командування Південь зафіксувало збільшення корабельного угруповання флоту РФ у Чорному морі.
За даними українських захисників, Росія вивела в море ще два великих десантних кораблі.
Таким чином у готовності до дій нині перебувають уже чотири ворожі кораблі.
На їхніх бортах зосереджено від 40 крилатих ракет.
Нагадаємо, що про зростання загрози ракетних обстрілів Одеської та Миколаївської областей з акваторії Чорного моря повідомлялось ще 9 червня.
За словами речника оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука, загрозу становить угруповання Чорноморського флоту РФ, яке постійно маневрує та перегруповується.
Тоді ж з’явилась інформація про старт навчань із бойової стійкості угруповання різнорідних сил флоту РФ у Чорному морі.
Відомо, що росіяни відпрацьовули застосування проти них протикорабельних ракет та авіації, а також тренувались застосовувати сухопутні зенітно-ракетні комплекси Тор-М2.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 109-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: ОК Південь
Фото: Міноборони РФ