РФ збільшила кількість десантних кораблів у Чорному морі – ОК Південь

Червень, 12 в 7:02

Оперативне командування Південь зафіксувало збільшення корабельного угруповання флоту РФ у Чорному морі.

За даними українських захисників, Росія вивела в море ще два великих десантних кораблі.

Таким чином у готовності до дій нині перебувають уже чотири ворожі кораблі.

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На їхніх бортах зосереджено від 40 крилатих ракет.

Нагадаємо, що про зростання загрози ракетних обстрілів Одеської та Миколаївської областей з акваторії Чорного моря повідомлялось ще 9 червня.

За словами речника оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука, загрозу становить угруповання Чорноморського флоту РФ, яке постійно маневрує та перегруповується.

Тоді ж з’явилась інформація про старт навчань із бойової стійкості угруповання різнорідних сил флоту РФ у Чорному морі.

Відомо, що росіяни відпрацьовули застосування проти них протикорабельних ракет та авіації, а також тренувались застосовувати сухопутні зенітно-ракетні комплекси Тор-М2.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 109-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: ОК Південь

Фото: Міноборони РФ