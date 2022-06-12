Червень, 12 в 20:08

Російська армія втратила наступальний потенціал під час війни в Україні.

Про це заявив колишній командувач військ США в Європі Бен Годжес в інтерв’ю одному з видань.

– Попри проблеми, у росіян все ще є перевага в артилерії та РСЗВ. І за цю перевагу доводиться платити велику ціну. Проте, на мою думку, це їхній (російської армії, – Ред.) останній наступальний ривок. Вони не мають більше можливості продовжувати йти вперед. Їхні солдати знесилені, їхня логістика порушується, – зазначив він.

Годжес вважає, що російські загарбники не здатні будуть ні на що, крім артилерійського обстрілу до кінця серпня або й раніше. Він вірить, що вже у липні українська армія зможе повноцінно застосувати артилерію та РСЗВ, яку надають західні партнери.

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Експерт додав, що у росіян більшість обладнання знищено, те саме і з транспортом. Є дефіцит запчастин до техніки.

– Під “логістикою” я маю на увазі всю систему, а не лише підвезення боєприпасів. Вони не змогли справити враження, що вони можуть забезпечувати своїх солдатів. З іншого боку, і те, що треба враховувати, українські та російські солдати б’ються вже понад 100 днів. Але останні майже не покидають фронт, – каже він.

Годжес наголосив, що росіяни не мають можливості зробити ротацію, саме тому вони, ймовірно, вичерпали свій потенціал.

Нещодавно військовий експерт Сергій Грабський розповів, що Росія не може використати свій наступальний потенціал й перевагу в техніці та артилерії у Сєвєродонецьку.

Він зазначив, що втрата Сєвєродонецька не буде сильним ударом для української армії. Проте ведуться бої у Лисичанську.

Фото: Генштаб ЗСУ