Олигархи РФ обходят запрет на полеты в небе Евросоюза – СМИ

Июнь, 13 в 21:21

Олигархи Российской Федерации обходят запрет на полеты в воздушном пространстве стран-участниц Европейского союза, не смотря на введенные санкционные ограничения.

Так, по данным издания Welt, самолеты российских олигархов продолжают летать над Европой – в общей сложности выявлено около 30 таких полетов с момента введения санкций.

Так, в середине марта в Британии был приостановлен полет самолета Cessna российского миллиардера Евгения Швидлера, который является другом Романа Абрамовича.

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Его самолет еще несколько раз пролетал через воздушное пространство Германии вплоть до конфискации в Лондоне.

В Еврокомиссии тем временем заявляют, что применение санкций против бизнес-джетов и вертолетов, которые зарегистрированы за пределами России и принадлежат нероссийским компаниям, иногда сталкивается со сложностями из-за непрозрачных структур собственности.

Таким образом, олигархи РФ обходят запрет с помощью офшоров и подставных компаний, которые помогают им скрыть настоящих собственников. Среди таких примеров – самолет Bombardier с регистрационным номером T7-7AA, который зарегистрирован в Сан-Марино и управляется швейцарской компанией. В действительности он принадлежит бизнесмену РФ Альберту Авдоляну, который 2 марта летал из Ниццы в Стамбул.

Другой самолет имеет люксембургскую регистрацию, однако принадлежит олигарху Виктору Вексельбергу – он также смог покинуть Европу, это произошло в апреле. Он вылетел из Базеля, пересек воздушное пространство ЕС и приземлился в столице Казахстана Нур-Султане.

Помимо этого, по всей видимости, продолжает беспрепятственно летать по Франции вертолет миллиардера Александра Занадворова – уже восемь таких полетов зафиксировали с момента введения санкций.

До этого сообщалось, что Газпром и другие крупные российские компании могут обойти санкции через Турцию.

Джерело: Welt