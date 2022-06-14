Олігархи РФ обходять заборону на польоти в небі Євросоюзу – ЗМІ

Червень, 13 в 21:21

Олігархи Російської Федерації оминають заборону на польоти у повітряному просторі країн-учасниць Європейського союзу, не дивлячись на введені санкційні обмеження.

Так, за даними видання Welt, літаки російських олігархів продовжують літати над Європою – виявлено близько 30 таких польотів з моменту введення санкцій.

Так, у середині березня у Британії було припинено політ літака Cessna російського мільярдера Євгена Швідлера, який є другом Романа Абрамовича.

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Його літак ще кілька разів пролітав через повітряний простір Німеччини до конфіскації в Лондоні.

У Єврокомісії тим часом заявляють, що застосування санкцій проти бізнес-джетів та гелікоптерів, які зареєстровані за межами Росії та належать неросійським компаніям, іноді стикається зі складностями через непрозорі структури власності.

Таким чином, олігархи РФ обходять заборону за допомогою офшорів та підставних компаній, які допомагають їм приховати справжніх власників. Серед таких прикладів – літак Bombardier із реєстраційним номером T7-7AA, який зареєстрований у Сан-Марино та керується швейцарською компанією. Насправді він належить бізнесменові РФ Альберту Авдоляну, який 2 березня літав із Ніцци до Стамбула.

Інший літак має люксембурзьку реєстрацію, проте належить олігарху Віктору Вексельбергу – він також зміг залишити Європу, це сталося у квітні. Він вилетів із Базеля, перетнув повітряний простір ЄС і приземлився у столиці Казахстану Нур-Султані.

Крім цього, судячи з усього, продовжує безперешкодно літати Францією вертоліт мільярдера Олександра Занадворова – вже вісім таких польотів зафіксували з моменту введення санкцій.

До цього повідомлялося, що Газпром та інші великі російські компанії можуть оминути санкції через Туреччину.

Джерело: Welt