Май, 24 в 17:45

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о подробностях вчерашней встречи стран мира в формате Рамштайн-2 и анонсировал “приятные сюрпризы” для украинской армии.

Детали глава Минобороны обнародовал на своей Facebook-странице. Резников напомнил, что это уже вторая встреча руководителей оборонных ведомств стран мира.

Министр отметил, что на встрече было объявлено о новых способах поддержки Украины, которые могут изменить правила игры в развязанной Россией полномасштабной войне.

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– “Рамштайн” становится настоящей коалицией свободного мира в поддержку Украины. Радует, что количество стран-участниц увеличивается, среди континентов не представлена только Антарктида… С оптимизмом могу повторить оценку, которую дал большой друг Украины – министр Ллойд Остин (глава Пентагона, — Ред.): на встрече страны объявили о новых способах поддержки, которые могут стать game changing в этой войне, – рассказал Резников.

Он уточнил, что в ходе переговоров проинформировал партнеров о ситуации на фронте в Украине и изменениях, произошедших с момента предыдущей встречи на авиабазе Рамштайн. Украинская сторона, в частности, констатировала прогресс в поставках 155-мм артиллерии, а также очертила первоочередные потребности Вооруженных сил Украины.

По словам Резникова, одним из ключевых слов на встрече было “coordination” (“координация”).

Министр подтвердил предоставление Украине противокорабельных ракет Harpoon и анонсировал другие “приятные сюрпризы”, не озвучивая деталей.

– Среди прочего, мы уже получили подтверждение усиления нашей береговой обороны. В частности, речь идет о пусковых установках и противокорабельных ракетах Harpoon. Решение было найдено благодаря объединению усилий нескольких наших стран-партнеров. Также речь шла и о других приятных сюрпризах, которые усилят мощь украинской армии и будут неприятны для врага. Но об этом – со временем, — подчеркнул он.

Резников добавил, что на прошлой неделе провел содержательный разговор с министром обороны Германии Кристине Ламбрехт, в ходе которого обсуждалось предоставление Украине бронемашин Гепард.

Глава Минобороны Украины уточнил, что следующая встреча в формате Рамштайн состоится уже в июне. И украинская сторона на ней отчитается о результатах применения предоставленного партнерами оружия.

– Рассчитываю, что на следующей встрече в июне смогу доложить коллегам о результатах применения оружия, о котором шла речь на встрече 23 мая… Мы полны оптимизма, в частности, из-за лидерства США, которое уже воплощено в законе о ленд-лизе и масштабах помощи… Все участники встречи выразили непреклонную поддержку Украине в войне с Россией и выразили восхищение героизмом и профессионализмом наших Вооруженных сил, устойчивостью всего украинского народа, — отметил Резников.

Как известно, первая встреча министров обороны 40 стран мира состоялась 26 апреля на американской авиабазе Рамштайн, находящейся в Германии.

А вторая встреча министров – накануне, 23 мая, в онлайн-формате. На этих переговорах председательствовал министр обороны США Ллойд Остин. Участие в переговорах 23 мая подтвердили более 40 стран мира.

Перед второй встречей президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина ожидает поставок современных реактивных систем залпового огня (MLRS).

Стоит отметить, что по итогам первой встречи на базе Рамштайн была создана консультативная группа по вопросам обороны Украины. Она действует на постоянной основе.

Источник: Алексей Резников