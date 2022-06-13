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Факти / Україна

Подоляк розповів, скільки важкої зброї потрібно, щоб викинути війська РФ з України

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Гаубиці М777

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав кількість важкої зброї, яка потрібна Україні для перемоги у повномасштабній жорстокій війні, розв’язаній Росією.

Деталі Подоляк озвучив у своєму Twitter-акаунті. Він зазначив, що Україні потрібна зброя для паритету (рівних можливостей) з військами РФ на полі бою.

– Буду прямолінійним. Щоб закінчити війну та викинути РФ з України, нам потрібен паритет важкої зброї, – зазначив радник керівника ОПУ.

Подоляк також назвав точні цифри за типами зброї, яка потрібна Україні:

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• 1000 гаубиць калібру 155 мм;

• 300 РСЗВ (реактивних систем залпового вогню);

• 500 танків;

• 2000 одиниць бронетехніки;

• 1000 дронів.

Подоляк нагадав, що 15 червня у Брюсселі (Бельгія) відбудеться чергова зустріч Контактної групи міністрів оборони країн світу. Він наголосив, що Україна очікує на рішення за її підсумками.

Варто зазначити, що це вже буде третя за останні місяці зустріч міністрів оборони країн світу щодо військової допомоги Україні. Її проведе очільник Пентагону Ллойд Остін 15 червня в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Перша зустріч міністрів оборони 40 країн світу відбулася 26 квітня на американській авіабазі Рамштайн у Німеччині. За її підсумками було створено Консультативну групу з питань оборони України, яка діє на постійній основі.

А друга зустріч міністрів відбулася 23 травня в онлайн форматі. За її підсумками Україні надали протикорабельні ракети Harpoon.

Як наголошували в Міністерстві оборони України, нашій державі поки що не вистачає важкого озброєння, щоб перемогти російський окупантів. Водночас відбувається робота над тим, щоб зброя з’явилася якнайшвидше.

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Джерело: Михайло Подоляк

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

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