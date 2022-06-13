Подоляк розповів, скільки важкої зброї потрібно, щоб викинути війська РФ з України
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав кількість важкої зброї, яка потрібна Україні для перемоги у повномасштабній жорстокій війні, розв’язаній Росією.
Деталі Подоляк озвучив у своєму Twitter-акаунті. Він зазначив, що Україні потрібна зброя для паритету (рівних можливостей) з військами РФ на полі бою.
– Буду прямолінійним. Щоб закінчити війну та викинути РФ з України, нам потрібен паритет важкої зброї, – зазначив радник керівника ОПУ.
Подоляк також назвав точні цифри за типами зброї, яка потрібна Україні:
• 1000 гаубиць калібру 155 мм;
• 300 РСЗВ (реактивних систем залпового вогню);
• 500 танків;
• 2000 одиниць бронетехніки;
• 1000 дронів.
Подоляк нагадав, що 15 червня у Брюсселі (Бельгія) відбудеться чергова зустріч Контактної групи міністрів оборони країн світу. Він наголосив, що Україна очікує на рішення за її підсумками.
Буду прямолінійним. Щоб закінчити війну та викинути ???????? з ????????, нам потрібен паритет важкої зброї:
1000 гаубиць калібру 155 мм;
300 РСЗВ;
500 танків;
2000 одиниць бронетехніки;
1000 дронів.
15.06 у #Брюсселі буде зустріч Контактної групи міністрів оборони. Очікуємо на рішення.
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 13, 2022
Варто зазначити, що це вже буде третя за останні місяці зустріч міністрів оборони країн світу щодо військової допомоги Україні. Її проведе очільник Пентагону Ллойд Остін 15 червня в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.
Перша зустріч міністрів оборони 40 країн світу відбулася 26 квітня на американській авіабазі Рамштайн у Німеччині. За її підсумками було створено Консультативну групу з питань оборони України, яка діє на постійній основі.
А друга зустріч міністрів відбулася 23 травня в онлайн форматі. За її підсумками Україні надали протикорабельні ракети Harpoon.
Як наголошували в Міністерстві оборони України, нашій державі поки що не вистачає важкого озброєння, щоб перемогти російський окупантів. Водночас відбувається робота над тим, щоб зброя з’явилася якнайшвидше.
Джерело: Михайло Подоляк
Фото: Генеральний штаб ЗСУ