Червень, 13 в 12:21

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав кількість важкої зброї, яка потрібна Україні для перемоги у повномасштабній жорстокій війні, розв’язаній Росією.

Деталі Подоляк озвучив у своєму Twitter-акаунті. Він зазначив, що Україні потрібна зброя для паритету (рівних можливостей) з військами РФ на полі бою.

– Буду прямолінійним. Щоб закінчити війну та викинути РФ з України, нам потрібен паритет важкої зброї, – зазначив радник керівника ОПУ.

Подоляк також назвав точні цифри за типами зброї, яка потрібна Україні:

Зараз дивляться

• 1000 гаубиць калібру 155 мм;

• 300 РСЗВ (реактивних систем залпового вогню);

• 500 танків;

• 2000 одиниць бронетехніки;

• 1000 дронів.

Подоляк нагадав, що 15 червня у Брюсселі (Бельгія) відбудеться чергова зустріч Контактної групи міністрів оборони країн світу. Він наголосив, що Україна очікує на рішення за її підсумками.

Буду прямолінійним. Щоб закінчити війну та викинути ???????? з ????????, нам потрібен паритет важкої зброї: 1000 гаубиць калібру 155 мм;

300 РСЗВ;

500 танків;

2000 одиниць бронетехніки;

1000 дронів. 15.06 у #Брюсселі буде зустріч Контактної групи міністрів оборони. Очікуємо на рішення. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 13, 2022

Варто зазначити, що це вже буде третя за останні місяці зустріч міністрів оборони країн світу щодо військової допомоги Україні. Її проведе очільник Пентагону Ллойд Остін 15 червня в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Перша зустріч міністрів оборони 40 країн світу відбулася 26 квітня на американській авіабазі Рамштайн у Німеччині. За її підсумками було створено Консультативну групу з питань оборони України, яка діє на постійній основі.

А друга зустріч міністрів відбулася 23 травня в онлайн форматі. За її підсумками Україні надали протикорабельні ракети Harpoon.

Як наголошували в Міністерстві оборони України, нашій державі поки що не вистачає важкого озброєння, щоб перемогти російський окупантів. Водночас відбувається робота над тим, щоб зброя з’явилася якнайшвидше.

Джерело: Михайло Подоляк

Фото: Генеральний штаб ЗСУ