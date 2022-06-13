Ворог відтіснив ЗСУ з центру Сєвєродонецька, але провалив штурм під Слов’янськом – Генштаб
Російські загарбники за підтримки артилерії вели штурм Сєвєродонецька і відтіснили українські підрозділи з центру міста.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.
– На Сєвєродонецькому напрямку ворог, за підтримки артилерії вів штурмові дії у місті Сєвєродонецьк, мав частковий успіх, відтіснив наші підрозділи з центру міста. Бойові дії тривають, – зазначили у Генштабі.
Вороги обстрілювали з артилерії позиції Сил оборони у районах населених пунктів Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Тошківка.
На Донецькому напрямку росіяни зосереджують зусилля для оточення українських військ у районах Сєверодонецька і Лисичанська та блокуванні шляхів логістичного постачання з Бахмута.
На Слов’янському напрямку ворожі підрозділи основні зусилля зосереджували на штурмі населених пунктів Долина та Богородичне, успіху не мали. Ворог у рамках логістичного забезпечення військ замінив понад 100 одиниць пошкодженої броньованої та автомобільної техніки.
На південному фронті ЗСУ з повітря завдали три потужних удари по позиціях російського війська. Також влучили в скупчення ворога та склад боєприпасів.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 110-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ