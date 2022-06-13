Червень, 13 в 7:50

Російські загарбники за підтримки артилерії вели штурм Сєвєродонецька і відтіснили українські підрозділи з центру міста.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

– На Сєвєродонецькому напрямку ворог, за підтримки артилерії вів штурмові дії у місті Сєвєродонецьк, мав частковий успіх, відтіснив наші підрозділи з центру міста. Бойові дії тривають, – зазначили у Генштабі.

Вороги обстрілювали з артилерії позиції Сил оборони у районах населених пунктів Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Тошківка.

Зараз дивляться

На Донецькому напрямку росіяни зосереджують зусилля для оточення українських військ у районах Сєверодонецька і Лисичанська та блокуванні шляхів логістичного постачання з Бахмута.

На Слов’янському напрямку ворожі підрозділи основні зусилля зосереджували на штурмі населених пунктів Долина та Богородичне, успіху не мали. Ворог у рамках логістичного забезпечення військ замінив понад 100 одиниць пошкодженої броньованої та автомобільної техніки.

На південному фронті ЗСУ з повітря завдали три потужних удари по позиціях російського війська. Також влучили в скупчення ворога та склад боєприпасів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 110-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ