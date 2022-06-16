Июнь, 16 в 18:58

Сегодня, 16 июня, состоялся визит лидеров Франции, Германии, Италии и Румынии в Киев, во время которого они побывали в Киевской области и увидели военные преступления, совершенные Россией.

Кроме того, лидеры провели встречу и переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которой подчеркнули, что выступают за предоставление Украине статуса кандидата в Евросоюз.

Впоследствии лидеры дали общий пресс-брифинг в Мариинском дворце.

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— Этот визит четырех лидеров в Киев и наши переговоры доказали еще раз, что наша главная сила и наиболее эффективное оружие – это объединение. Объединение, от которого зависит все остальное, – отметил Зеленский.

Он напомнил, что когда лидеры европейских государств – Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, Марио Драги и Клаус Иоганнис прибыли на киевский вокзал, то в городе прозвучала воздушная тревога, как и в большинстве областей Украины.

— Это доказывает, что Россия не выбирает, кому и когда угрожать, не выбирает, кому в Европе дарить безопасность. Российская агрессия против Украины – это агрессия против всей объединенной Европы, против каждого из нас, против наших общих ценностей. И только объединенным должен быть и наш ответ, – подчеркнул Владимир Зеленский.

Он напомнил, что сегодня Украина находится на передовой в борьбе против российской угрозы, хоть и не в одиночку, что подтверждает визит европейских лидеров.

Владимир Зеленский добавил, что лидеры государств имели разговор об усилении обороны Украины, во время чего “полностью понимали друг друга”.

— Говорили о скоординированности наших подходов к экономической поддержке Украины и в послевоенном восстановлении. Проанализировали наши общие возможности для противодействия продовольственному кризису, который спровоцировала Россия, – сказал Владимир Зеленский.

По его словам, сейчас необходимо сделать все возможное, чтобы российский замысел с голодом не был реализован и это не спровоцировало политический хаос в странах Африки и Азии, страдающих российской блокадой украинских портов.

Кроме того, главы правительств и президенты обсудили дальнейшее санкционное давление на РФ и вопросы будущего Европы и европейской интеграции Украины.

— Обсудили новые санкционные шаги Европейского Союза, необходимые для восстановления мира. Седьмой санкционный пакет должен быть согласован, – подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент Зеленский добавил, что процесс восстановления Украины после войны обсуждался посредством детального плана.

Кроме того, лидеры государств обсудили возмещение всех убытков, причиненных Россией: Украине, украинским гражданам, украинским компаниям.

– Наше государство очень активно работает над этим. Уделили внимание и тому, как остановить развертывание глобального продовольственного кризиса. Украина делает все возможное для разблокирования наших морских портов, но эту блокаду должен прекратить начавший ее, а именно российский флот, — сказал Владимир Зеленский.

Президент Украины отметил, что Россия не хочет мира и продолжает наступление на Донбассе прямо во время визита европейских лидеров.

В то же время, Франция, Германия, Италия и Румыния выступили за то, чтобы немедленно предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС.

— Завтра Европейская комиссия выступит с выводом, а на следующей неделе Европейский совет будет принимать решение по европейской перспективе (Украины, — Ред.). И мы все вчетвером поддерживаем предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Европейский Союз, – объявил президент Франции.

Премьер-министр Италии Марио Драги подчеркнул, что мир должен быть на условиях Украины и иметь долгосрочный характер.

— Важнейший месседж нашего визита — Италия хочет, чтобы Украина была в ЕС, она хочет, чтобы та имела статус кандидата, и она сохранит эту позицию в будущем Европейском совете, — сказал глава итальянского правительства.

Президент Эммануэль Макрон добавил, что Европа не потребует от Украины территориальных уступок для урегулирования конфликта.

– Мы сделаем все необходимое, чтобы Украина сама могла выбирать свою судьбу. И именно Украина будет решать, в какой момент останавливать войну и когда садиться за стол переговоров, — сказал Эммануэль Макрон.

В то же время, он добавил, что со стороны Франции Украине будут предоставлены шесть дополнительных 155-мм артиллерийских установок Caesar.