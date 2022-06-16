Кандидатство в ЄС, зброя та мир на умовах України: про що говорили лідери ЄС із Зеленським
Сьогодні, 16 червня, відбувся візит лідерів Франції, Німеччини, Італії та Румунії до Києва, під час якого вони побували на Київщині та побачили воєнні злочини, скоєні Росією.
Крім того, лідери провели зустріч та переговори з президентом України Володимиром Зеленським, під час якої підкреслили, що виступають за надання Україні статусу кандидата на членство у Євросоюзі.
Згодом лідери дали спільний пресбрифінг у Маріїнському палаці.
– Цей візит чотирьох лідерів у Київ і наші переговори довели ще раз, що наша головна сила і найбільш ефективна зброя – це обʼєднання. Обʼєднання, від якого залежить все інше, – зазначив Зеленський.
Він нагадав, що коли лідери європейських держав – Еммануель Макрон, Олаф Шольц, Маріо Драгі та Клаус Йоганніс прибули на київський вокзал, то у місті прозвучала повітряна тривога, як і у більшості областей України.
– Це доводить, що Росія не обирає, кому і коли погрожувати, не обирає, кому в Європі дарувати безпеку. Російська агресія проти України – це агресія проти всієї обʼєднаної Європи, проти кожного з нас, проти наших спільних цінностей. І тільки обʼєднаною має бути і наша відповідь, – підкреслив Володимир Зеленський.
Він нагадав, що сьогодні Україна перебуває на передовій у боротьбі проти російської загрози, хоч і не наодинці, що підтверджує візит європейських лідерів.
Володимир Зеленський додав, що лідери держав мали розмову про посилення оборони України, під час чого “цілком розуміли одне одного”.
– Говорили про скоординованість наших підходів до економічної підтримки України та у повоєнній відбудові. Проаналізували наші спільні можливості для протидії продовольчій кризі, яку спровокувала Росія, – сказав Володимир Зеленський.
За його словами, зараз необхідно зробити усе можливе, щоб російський задум з голодом не був реалізований і це не спровокувало політичний хаос у країнах Африки та Азії, що потерпають від російської блокади українських портів.
Крім того, голови урядів та президенти обговорили подальший санкційний тиск на РФ та питання щодо майбутнього Європи і європейської інтеграції України.
– Обговорили нові санкційні кроки Європейського Союзу, які потрібні для відновлення миру. Сьомий санкційний пакет має бути погоджений, – наголосив Володимир Зеленський.
Президент Зеленський додав, що процес відбудови України після війни обговорювався у вигляді детального плану.
Крім того, лідери держав обговорили відшкодування усіх збитків, завданих Росією: Україні, українським громадянам, українським компаніям.
– Наша держава дуже активно працює над цим. Приділили увагу і тому, як зупинити розгортання глобальної продовольчої кризи. Україна робить все можливе для розблокування наших морських портів, але цю блокаду повинен припинити той, хто її розпочав, а саме російський флот, – сказав Володимир Зеленський.
Президент України зазначив, що Росія не хоче миру і продовжує наступ на Донбасі прямо під час візиту європейських лідерів.
Водночас Франція, Німеччина, Італія та Румунія виступили за те, щоб негайно надати Україні статус кандидата в члени ЄС.
– Завтра Європейська комісія виступить з висновком, а наступного тижня Європейська рада ухвалюватиме рішення щодо європейської перспективи (України, — Ред.). І ми всі вчотирьох підтримуємо надання Україні статусу кандидата на вступ у Європейський Союз, – оголосив президент Франції.
Прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі підкреслив, що мир має бути на умовах України та мати довгостроковий характер.
– Найважливіший меседж нашого візиту – Італія хоче, щоб Україна була в ЄС, вона хоче, щоб та мала статус кандидата, і вона збереже цю позицію в майбутній Європейській раді, – сказав голова італійського уряду.
Президент Еммануель Макрон додав, що Європа не вимагатиме від України територіальних поступок для врегулювання конфлікту.
– Ми зробимо все необхідне, щоб Україна сама могла обирати свою долю. І саме Україна вирішуватиме, в який момент зупиняти війну та в який момент сідати за стіл переговорів, – сказав Еммануель Макрон.
Водночас він додав, що з боку Франції Україні будуть надані шість додаткових 155-мм артилерійських установок Caesar.