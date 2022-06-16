Червень, 16 в 18:58

Сьогодні, 16 червня, відбувся візит лідерів Франції, Німеччини, Італії та Румунії до Києва, під час якого вони побували на Київщині та побачили воєнні злочини, скоєні Росією.

Крім того, лідери провели зустріч та переговори з президентом України Володимиром Зеленським, під час якої підкреслили, що виступають за надання Україні статусу кандидата на членство у Євросоюзі.

Згодом лідери дали спільний пресбрифінг у Маріїнському палаці.

– Цей візит чотирьох лідерів у Київ і наші переговори довели ще раз, що наша головна сила і найбільш ефективна зброя – це обʼєднання. Обʼєднання, від якого залежить все інше, – зазначив Зеленський.

Він нагадав, що коли лідери європейських держав – Еммануель Макрон, Олаф Шольц, Маріо Драгі та Клаус Йоганніс прибули на київський вокзал, то у місті прозвучала повітряна тривога, як і у більшості областей України.

Зараз дивляться

– Це доводить, що Росія не обирає, кому і коли погрожувати, не обирає, кому в Європі дарувати безпеку. Російська агресія проти України – це агресія проти всієї обʼєднаної Європи, проти кожного з нас, проти наших спільних цінностей. І тільки обʼєднаною має бути і наша відповідь, – підкреслив Володимир Зеленський.

Він нагадав, що сьогодні Україна перебуває на передовій у боротьбі проти російської загрози, хоч і не наодинці, що підтверджує візит європейських лідерів.

Володимир Зеленський додав, що лідери держав мали розмову про посилення оборони України, під час чого “цілком розуміли одне одного”.

– Говорили про скоординованість наших підходів до економічної підтримки України та у повоєнній відбудові. Проаналізували наші спільні можливості для протидії продовольчій кризі, яку спровокувала Росія, – сказав Володимир Зеленський.

За його словами, зараз необхідно зробити усе можливе, щоб російський задум з голодом не був реалізований і це не спровокувало політичний хаос у країнах Африки та Азії, що потерпають від російської блокади українських портів.

Крім того, голови урядів та президенти обговорили подальший санкційний тиск на РФ та питання щодо майбутнього Європи і європейської інтеграції України.

– Обговорили нові санкційні кроки Європейського Союзу, які потрібні для відновлення миру. Сьомий санкційний пакет має бути погоджений, – наголосив Володимир Зеленський.

Президент Зеленський додав, що процес відбудови України після війни обговорювався у вигляді детального плану.

Крім того, лідери держав обговорили відшкодування усіх збитків, завданих Росією: Україні, українським громадянам, українським компаніям.

– Наша держава дуже активно працює над цим. Приділили увагу і тому, як зупинити розгортання глобальної продовольчої кризи. Україна робить все можливе для розблокування наших морських портів, але цю блокаду повинен припинити той, хто її розпочав, а саме російський флот, – сказав Володимир Зеленський.

Президент України зазначив, що Росія не хоче миру і продовжує наступ на Донбасі прямо під час візиту європейських лідерів.

Водночас Франція, Німеччина, Італія та Румунія виступили за те, щоб негайно надати Україні статус кандидата в члени ЄС.

– Завтра Європейська комісія виступить з висновком, а наступного тижня Європейська рада ухвалюватиме рішення щодо європейської перспективи (України, — Ред.). І ми всі вчотирьох підтримуємо надання Україні статусу кандидата на вступ у Європейський Союз, – оголосив президент Франції.

Прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі підкреслив, що мир має бути на умовах України та мати довгостроковий характер.

– Найважливіший меседж нашого візиту – Італія хоче, щоб Україна була в ЄС, вона хоче, щоб та мала статус кандидата, і вона збереже цю позицію в майбутній Європейській раді, – сказав голова італійського уряду.

Президент Еммануель Макрон додав, що Європа не вимагатиме від України територіальних поступок для врегулювання конфлікту.

– Ми зробимо все необхідне, щоб Україна сама могла обирати свою долю. І саме Україна вирішуватиме, в який момент зупиняти війну та в який момент сідати за стіл переговорів, – сказав Еммануель Макрон.

Водночас він додав, що з боку Франції Україні будуть надані шість додаткових 155-мм артилерійських установок Caesar.