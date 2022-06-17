Июнь, 16 в 21:48

В четверг, 16 июня, президент Франции Эммануэль Макрон во время посещения Киева заявил, что его страна совместно с Италией, Германией и Румынией выступают за предоставление Украине статуса кандидата на членство в Европейском Союзе.

По его словам, Украина также получит дорожную карту, которая поможет ей на дальнейшем пути вступления в ЕС.

Он отметил, что 17 июня Еврокомиссия выступит с заключением по вопросу кандидатства Украины, а на следующей неделе Европейский совет должен принять окончательное решение по этому вопросу.

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Слова Эммануэля Макрона подтвердили в своих заявлениях и лидеры остальных трех стран, которые находились с визитом в Киеве – Олаф Шольц, Марио Драги и Клаус Йоханнис.

В то же время иностранные СМИ отмечают, что до этого Макрон заявлял о том, что выступает вместе с лидерами Италии, Германии и Румынии за то, чтобы кандидатство на членство Украине предоставили не просто “когда-нибудь”, а “немедленно”.

Насколько серьезным является это заявление, что оно может значить для Украины и стоит ли всерьез ожидать объявления о том, что Украина стала кандидатом в члены Европейского Союза в скором времени – в комментарии Фактам ICTV рассказала политолог Олеся Яхно.

О заявлении Макрона

Яхно подчеркивает, что оно однозначно является важным знаком, как и сам приезд лидеров стран, которые имеют большое влияние на мнение Европейского Союза по вопросу предоставления статуса кандидата ЕС.

– Другое дело, что необходимо быть внимательными к формулировкам – ведь есть страны, которые говорят, что якобы не против предоставления кандидатства, но нужно выполнить еще ряд условий. Это выглядит как статус кандидата в кандидаты, – заявила политолог.

Однако если обратить внимание на то, что Макрон призвал дать Украине этот статус “немедленно” – то это очень хороший знак для нашей страны, особенно если учесть, что совсем недавно некоторые европейские лидеры прогнозировали, что вступление в ЕС может длиться для Украинского государства от 10 до 15 лет.

– Украина проводила активную работу по этому вопросу, настаивая на том, что это нужно не только Украине. Такое решение было бы своевременным и для самой Европы, – утверждает Яхно.

Она привела пример с шестью странами западных Балкан, которые слишком долго ожидали членства, и туда зашли Россия и Китай со своими инвестициями, что привело к назреванию там еще одной точки нестабильности.

Почему Макрон резко изменил позицию о статусе кандидата в ЕС для Украины

Эксперт напомнила, что после слов лидера Франции о том, что нужно якобы “сохранить лицо Путину”, появились диссонирующие заявления – о том, что европейцам нужно быть едиными в поддержке Украины в противостоянии с Россией, что он поддерживает возвращение Украине всех территорий, включая оккупированный еще в 2014 году Крым.

Политолог связывает это с тем, что во Франции завершились президентские выборы и тенденция в парламентских выборах уже стала понятной, Эммануэль Макрон начал делать более решительные заявления, пойти на которые он не мог раньше.

– Кроме того, это вопрос не только Украины – это вопрос европейского лидерства. И Макрон, вероятно, понял, что если делать заявления миротворческого характера по отношению к России, то ты будешь выглядеть не совсем современно и перспективно с точки зрения самой Европы и лидерства в ней. И будут другие лидеры других стран ЕС, которые будут выглядеть более перспективно. А вопрос лидерства в ЕС сегодня есть, – пояснила эксперт.

Почему для Украины так важно получить статус кандидата уже сейчас

Для Украины, по словам эксперта, особенно важно получить статус кандидата именно сейчас – не только политически и символически с точки зрения войны и потерь, но и с точки зрения того, что в процессе отстраивания Украины, даже по ходу войны, будет очень важно, чтобы все происходящие изменения и финансы, которые будет выделять Запад, были подогнаны под логику приближения к европейским стандартам.

– Также у Украины будет мотивация по правильному распоряжению этими финансами, так как есть и стратегическая цель – как после кандидатства стать полноправным членом Европейского Союза. А потому это (кандидатство в ЕС, – Ред.) важно и для Украины, и для Европы, – подытожила Олеся Яхно.

Могут ли какие-то страны ЕС все же заблокировать кандидатство Украины

По мнению Яхно, лидеры в ЕС, вероятно, поняли, что позиция умиротворения по отношению к РФ не сработала.

Она напомнила, что есть три страны, которые выступают против вступления Украины в ЕС, так что позиция Франции, Германии, Италии и Румынии, которые даже с точки зрения экономики – среди лидеров, может повлиять на такие страны.

Олеся Яхно сообщила, что если некоторые страны не изменят своего мнения и все же выступят против кандидатства Украины, то этот вопрос может отложиться до следующего саммита.

– Однако лучше, чтобы это произошло уже сейчас, потому что война РФ против Украины и те проблемы, которые накопились, наслаиваются на проблемы Запада. Мы видим, перед войной были попытки дестабилизировать сам Запад – как тот же миграционный кризис, который был создан на границе Беларуси и стран ЕС. А потому Запад должен вынести урок, что решения должны быть приняты своевременно, и отсрочка может добавить новые проблемы к уже существующим, – рассказала она.

По ее мнению, если кто-то в Европе выступит против получения Украиной статуса кандидата, это покажет необходимость изменений в самом ЕС.