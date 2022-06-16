Атаки оккупантов по 9 направлениям и $1 млрд помощи от США: что происходит на 113 день войны (онлайн)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сегодня так приблизилась к кандидатству в ЕС, как об этом и не мечталось несколько лет назад.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный утверждает, что Северодонецк является ключевой точкой в обороне Луганщины.

Советник руководителя Офиса президента Украины говорит, что украинские вооруженные силы подрезают оккупантов под Изюмом.

Президента Украины пригласили на саммиты НАТО и Большой семерки (G7).