Червень, 16 в 21:48

У четвер, 16 червня, президент Франції Еммануель Макрон під час відвідування Києва заявив, що його країна спільно з Італією, Німеччиною та Румунією виступають за надання Україні статусу кандидата на членство у Європейському Союзі.

За його словами, Україна також отримає дорожню карту, яка допоможе їй на подальшому шляху вступу до ЄС.

Він зазначив, що 17 червня Єврокомісія виступить із висновком з питання кандидатства України, а наступного тижня Європейська рада має ухвалити остаточне рішення з цього питання.

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Слова Еммануеля Макрона підтвердили у своїх заявах і лідери решти трьох країн, які перебували з візитом у Києві – Олаф Шольц, Маріо Драґі та Клаус Йоганніс.

Водночас іноземні ЗМІ зазначають, що до цього Макрон заявляв про те, що виступає разом із лідерами Італії, Німеччини та Румунії за те, щоб кандидатство на членство Україні надали не просто “колись”, а “негайно”.

Наскільки серйозною є ця заява, що вона може означати для України і чи варто очікувати оголошення про те, що Україна стала кандидатом у члени Європейського Союзу незабаром – у коментарі Фактам ICTV розповіла політолог Олеся Яхно.

Про заяву Макрона

Яхно наголошує, що вона однозначно є важливим знаком, як і сам приїзд лідерів країн, які мають великий вплив на думку Європейського Союзу щодо надання статусу кандидата в ЄС.

– Інша річ, що необхідно бути уважними до формулювань – адже є країни, які кажуть, що нібито не проти надання кандидатства, але потрібно виконати ще низку умов. Це виглядає як статус кандидата у кандидати, – заявила політолог.

Однак якщо звернути увагу на те, що Макрон закликав надати Україні цей статус “негайно” – то це дуже добрий знак для нашої країни, особливо якщо врахувати, що зовсім нещодавно деякі європейські лідери прогнозували, що вступ до ЄС може тривати для Української держави від 10 до 15 років.

– Україна проводила активну роботу з цього питання, наполягаючи на тому, що це потрібно не лише Україні. Таке рішення було б своєчасним і для Європи, – стверджує Яхно.

Вона навела приклад із шістьма країнами західних Балкан, які надто довго очікували членства, і туди зайшли Росія та Китай зі своїми інвестиціями, що призвело до назрівання там ще однієї точки нестабільності.

Чому Макрон так різко змінив позицію щодо статусу кандидата в ЄС для України

Експерт нагадала, що після слів лідера Франції про те, що треба нібито “зберегти обличчя Путіну”, з’явилися дисонуючі заяви – про те, що європейцям потрібно бути єдиними в підтримці України у протистоянні з Росією, що він підтримує повернення Україні всіх територій, включаючи окупований ще у 2014 році Крим.

Політолог пов’язує це з тим, що у Франції завершилися президентські вибори і тенденція у парламентських виборах вже стала зрозумілою, тож Еммануель Макрон почав робити рішучіші заяви, піти на які він не міг раніше.

– Крім того, це питання не лише України – це питання європейського лідерства. І Макрон, мабуть, зрозумів, що якщо робити заяви миротворчого характеру стосовно Росії, то ти виглядатимеш не зовсім сучасно та перспективно з погляду самої Європи та лідерства у ній. І будуть інші лідери інших країн ЄС, які виглядатимуть перспективніше. А питання лідерства у ЄС сьогодні є, – пояснила експерт.

Чому для України так важливо набути статусу кандидата вже зараз

Для України, за словами експерта, особливо важливо отримати статус кандидата саме зараз – не лише політично та символічно з погляду війни та втрат, а й з погляду того, що у процесі відбудови України, навіть у ході війни, буде дуже важливо, щоб усі зміни та фінанси, які виділятиме Захід, були підігнані під логіку наближення до європейських стандартів.

– Також Україна матиме мотивацію щодо правильного розпорядження цими фінансами, оскільки є і стратегічна мета – як після кандидатства стати повноправним членом Європейського Союзу. А тому це (кандидатство в ЄС, – Ред.) важливо і для України, і для Європи, – підсумувала Олеся Яхно.

Чи можуть якісь країни ЄС все ж таки заблокувати кандидатство України

На думку Яхно, лідери в ЄС, ймовірно, зрозуміли, що позиція умиротворення щодо РФ не спрацювала.

Вона нагадала, що є три країни, які виступають проти вступу України до ЄС, тому позиція Франції, Німеччини, Італії та Румунії, які навіть з погляду економіки – серед лідерів, може вплинути на такі країни.

Олеся Яхно повідомила, що якщо деякі країни не змінять своєї думки і все ж таки виступлять проти кандидатства України, то це питання може відкластися до наступного саміту.

– Однак краще, щоб це сталося вже зараз, тому що війна РФ проти України і ті проблеми, що накопичилися, накладаються на проблеми Заходу. Ми бачимо, що перед війною були спроби дестабілізувати сам Захід – як та ж міграційна криза, яка була створена на кордоні Білорусі та країн ЄС. А тому Захід має винести урок, що рішення мають бути прийняті вчасно, і відстрочка може додати нові проблеми до існуючих, – розповіла вона.

На її думку, якщо хтось у Європі виступить проти набуття Україною статусу кандидата, це покаже необхідність змін у самому ЄС.