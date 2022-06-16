Июнь, 16 в 17:44

Лидеры Германии, Франции, Италии и Румынии высказались за предоставление Украине статуса кандидата на членство в Европейском Союзе.

Об этом заявил сегодня во время совместной пресс-конференции в Киеве лидер Франции Эммануэль Макрон.

– Мы сегодня также совместно подтвердили не только на словах, но и хотим подтвердить действиями, что Украина является частью европейской семьи. Перед лицом войны мы, европейцы, вполне отдаем себе отчет в том, насколько хрупким стал сегодня мир в Европе, который мы такими трудными усилиями восстанавливали после Второй мировой войны. И как важно сегодня построить этот мир. Эта война изменит европейскую историю. И мы должны сегодня послать важный сигнал… Мы все вчетвером поддерживаем предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз, — подчеркнул Макрон.

Он уточнил, что предоставление Украине статуса кандидата будет сопровождаться дорожной картой.

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Макрон напомнил, что завтра, 17 июня, Еврокомиссия выступит с выводом по этому вопросу. А на следующей неделе Европейский Совет примет окончательное решение по европерспективе для Украины.