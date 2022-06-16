Червень, 16 в 13:55

Президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі та очільник Румунії Клаус Йоганніс відвідали зруйнований російськими окупантами Ірпінь Київської області.

Лідер Франції заявив, що масові вбивства, які скоїли російські військові в Україні, є військовими злочинами.

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– Ми побачили спустошене місто-герой, де українці зупинили російських військових, що насувалася на Київ. Це героїзм не лише армії, але й українського народу, – сказав Еммануель Макрон.

Побачене в Ірпені, зазначив канцлер Німеччини Олаф Шольц, є свідченням того, що Росія у своїй агресивній війні налаштована на знищення.

– Ми повинні пам’ятати про це завжди, коли ухвалюємо якісь рішення, – сказав Олаф Шольц.

Прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі подякував очільнику Київської обласної військової адміністрації Олексію Кулебі за можливість побачити наслідки російської агресії:

– Це мають бачити й знати всі. Я вдячний вам за ці свідчення війни.

Побачили військові злочини РФ: Макрон, Шольц, Драгі та Йоганніс побували в Ірпені / 4 фотографии

Очільник італійського уряду запевнив представників української влади, що на їхньому боці весь світ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 113-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Олексій Кулеба