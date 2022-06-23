Июнь, 23 в 12:28

До конца июня Россия будет пытаться наносить как можно больше ракетных ударов по городам Украины. Такое мнение в эфире телеканала FreeДом высказал военный эксперт Олег Жданов.

Он отметил, что до конца июня ситуация по ракетным ударам будет очень сложной. По его мнению, это будет связано с рядом политических событий.

Среди них эксперт называет саммит ЕС 23-24 июня, по результатам которого Украине планируют предоставить статус кандидата на членство в Евросоюзе.

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Еще одной важной датой Жданов называет 28 июня, когда Украина отмечает День Конституции. Это политический праздник для нашей страны и очень болезненный для президента России Путина.

Кроме того, военный эксперт прогнозирует самые ожесточенные бои на территории Луганской области. Олег Жданов объясняет, что это последний рывок российской армии.

Если оккупанты сейчас не добьются успеха на этом направлении, то дальше им придется переходить к оперативной паузе, поскольку резервов, которые могут бросить в бой, больше нет.