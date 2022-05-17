Активная фаза закончится к середине осени: Жданов о долгосрочной войне и ее перспективах

Май, 17 в 18:47

13 мая министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал начало так называемой долговременной фазы войны, во время которой наше государство будет готовиться к контрнаступлению.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал Фактам ICTV, как будет выглядеть долговременная фаза войны и какие еще стадии нас ожидают.

– Резников анонсировал начало так называемой фазы долговременной войны. Чем она будет характеризоваться?

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– Действительно, Резников сказал, что все переходит в затяжную войну. В ближайшее время реально может начаться оперативная пауза.

Она уже понемногу наступает почти по всем направлениям, кроме Луганского. У России закончились резервы, ей нужно перегруппироваться, уделить основное внимание формированию резервов.

А нам тоже нужно провести перегруппировку и формировать новые части с западными образцами вооружения.

Вот такая фаза войны наступит в ближайшее время. Сколько она продлится — будет зависеть от поставок нам западных образцов техники.

– Может ли она походить на ту войну, которая была на востоке Украины незадолго до начала полномасштабного вторжения?

– Нет, ни в коем случае. Дело в том, что интенсивность боевых действий будет спадать, но обмен артиллерийскими ударами, местные атаки позиций будут постоянно с обеих сторон.

Не будет такого, как раньше – отстреляли и ушли. Будут полноценные позиционные бои.

– Какими сценариями может для нас завершиться долгосрочная война?

– Сценариев два. Негативный – это если Россия первой успеет сформировать резервы и начнет третью волну наступления в Украине.

В таком случае нам будет очень тяжело и придется снова проводить оборонительную операцию, отдавать нашу территорию. И чем это закончится – сегодня почти невозможно спрогнозировать.

Положительный сценарий – когда мы первыми сформируем части с образцами вооружения и начнем контрнаступательную операцию.

Тогда у нас есть шанс выйти на границы 1991 года.

– Наше контрнаступление – это продолжение фазы долговременной войны?

– Контрнаступление будет уже третьим этапом войны. Это этап, в основном, ведения наступательных действий. Это будет отдельная часть (войны. – Ред.).

– Какова главная задача ВСУ в процессе долговременной фазы войны?

– На фронте остается одна главная задача – истощение противника, максимальное истощение. Чтобы он не успевал формировать резервы. А все его усилия на этом направлении нужно пустить на восполнение потерь, которые мы будем наносить.

Поэтому я говорю, что артиллерийские дуэли, огневые поражения противника и атакующие действия на отдельных участках не должны прекращаться.

А для основной массы ВСУ – подготовка резервов на новейших образцах вооружения для формирования ударных группировок и проведения контрнаступательных действий.

– Бытует мнение, что война против России может продолжаться до конца года. Как вы оцениваете такую перспективу?

– До конца текущего года, да. Такой сценарий вполне вероятен.

Дело в том, что поставки вооружения затягиваются. Мы надеялись, что быстро получим оружие, и так же быстро сможем начать контрнаступление. Но снабжение оружием потихоньку откладывается.

Если раньше мы говорили о наступлении в мае, то потом уже обсуждали, что оно будет в июне, а теперь вообще речь о наступлении в июле.

К сожалению, не все так быстро, как нам бы хотелось. Да, действительно, война может затянуться до конца текущего года.

По крайней мере вообще война. Но не активная фаза. Завершение активной фазы переносят примерно на середину осени. В целом войны – до конца года.

– Завершение активной фазы войны для Украины – что это сейчас?

– Выход на границы 1991 года. Если остановимся на ситуации, которая была до 24 февраля, то можем получить перемирие, а затем еще одну – третью – войну, которая может произойти в ближайшие годы. Когда Россия восстановит свою способность наступать.

– Вы сказали, что война не закончится после выхода Украины на границы 1991 года. Какой характер она примет тогда?

– Это будут огневые дуэли. То же, что сейчас происходит в Сумской и Полтавской областях. Хотя сейчас мы там не отвечаем почему-то. Не может президент решиться и дать команду подавлять огневые средства противника.

Но враг будет обстреливать нас всеми средствами на всю глубину возможностей его ракетных войск и артиллерии.

Это если в России не произойдет смена руководящего состава. Тогда, может быть, будет какая-то договоренность.

Но пока Путин жив, и пока он при власти, ни о какой договоренности речь идти не может.

– Могут ли россияне постараться снова накопить резервы и попытаться атаковать Украину уже после того, как ВСУ выбьют их за границы нашего государства?

– Да, такой сценарий вполне вероятен. Когда-то Ленин так и поступил. Он подписал с немцами Брестский мир, и пока немцы надеялись, что все в порядке, есть договор с Большевистской Россией, Ленин собрал войско и через полгода разбил немцев.

Мы будем понимать ситуацию. Если у нас будет постоянный огневой контакт на границах 1991 года, нам нужно будет усиливать наши Вооруженные силы и готовиться к отпору очередной волны.

Он (Путин. – Ред.) может собрать просто с винтовками войска 200-300 тыс. и пойти снова на нас войной. Пока он жив – не успокоится. У него в голове нет государства Украина и нет нации украинцы.

У него есть только Советский Союз и этот “русский мир”, который он будет строить до последнего.

– Резников упоминал и о том, что планируют вооружить около 1 млн человек. По вашему мнению, это нужно для контрнаступления Украины?

– Открываем закон О национальном сопротивлении – там все написано. Это территориальная оборона, резервисты и вооруженные силы.

Имея такой вооруженный резерв, мы можем спокойно существовать и чувствовать себя в безопасности. Допустим, если в особый период, когда будет военная угроза с какой-то стороны Украине, мы мобилизовали в кратчайшие сроки 1 млн военнослужащих, то это будет войско больше, чем сегодня, втрое.

И они все будут вооружены, на технике и будут готовы к выполнению задач, то какой враг нам будет страшен?

Это (работа. – Ред.) на перспективу в концепции системы национальной безопасности страны.

– То есть нам понадобится еще одна волна мобилизации? Или этот вопрос не на повестке дня?

– Ну, почему же? Рассматривать вопросы безопасности нужно всегда. Уже сегодня можно формировать резерв и формировать территориальную оборону, вносить правки в законодательство по оружию, его обращению как в целом, так и для отдельных категорий граждан.

Война – лучшее время для реформ, поскольку она сразу определяет, что работает, а что нет – что хорошо, а что плохо.

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Поэтому все актуально. Нужно лишь приложить усилия и делать все для будущей безопасности (Украины. – Ред.).

Кстати, этот миллион может и сегодня сыграть, если мы будем формировать такие резервы, положительную роль в плане повышения боеспособности Вооруженных сил.

— Вопрос, который до сих пор продолжает звучать: когда у России закончатся ракеты?

– Этот вопрос вообще стоит перестать задавать. У России ракет столько, что мы не можем их сосчитать. Количество (российских. – Ред.) ракет исчисляется сотнями и тысячами единиц.

Не станет одних – они начнут использовать другие, что РФ и делает. Закончились Калибры, они перешли к баллистическим ракетам. Начались проблемы с ними – перешли к крылатым ракетам воздушного базирования.

Сначала били одними ракетами, потом другими, потом еще третьими, а сейчас уже четвертый тип ракет воздушного базирования Россия начинает использовать.

Я не говорю об их качестве, их возрасте – срабатывают они или нет. Но их там тысячи.

Если ждать, пока их не станет, они могут разбомбить всю страну. Надо искать способы борьбы с этими ракетами, а не считать, сколько их там еще, и когда они закончатся.

– Какими ракетами Россия сейчас бьет по Украине?

– Теми же, что и раньше. Ракеты Калибр до сих пор применяются, но очень редко, обычные баллистические ракеты комплекса Искандер, обычные баллистические ракеты комплекса Точка-У, ракеты среднего радиуса действия – Х-101, Х-55 и Х-555 воздушного базирования из стратегических бомбардировщиков типа Медведь с дальностью пуска 1,5 тыс. км.

Сейчас начали применять ракеты типа воздух-земля Х-22, Х-59, Оникс и П-800. То есть мы в ближайшее время, мне кажется, будем иметь в средствах поражения Российской Федерации всю номенклатуру ракет воздушного базирования времен Советского Союза.

– Каким будет характер обстрелов? Можно ли сказать, что они станут хаотично обстреливать Украину?

– Они ни разу не били хаотично. Они каждый раз пытаются нанести поражение какому-либо объекту инфраструктуры или военному объекту.

Другое дело – попадают они или нет. В большинстве своем эти объекты расположены рядом с жилыми кварталами или в пределах городов.

За счет неточности ракет или ошибок в определении точки прицеливания они бьют куда попало, в частности по жилым кварталам, городам и другим объектам.

– В Украине уже немало мест, где уничтожали российских оккупантов – Чернобаевка, Белогоровка, остров Змеиный. Почему это продолжается?

– Мы наблюдаем классический вариант, когда войной командуют политики, а не военные. Поэтому военные вынуждены выполнять задачи, поставленные политиками.

Если поставлена задача, например, взять под контроль юго-запад Украины, то они штурмуют остров Змеиный, несмотря на потери.

Если поставлена задача выйти на административную границу Луганской области, то они, не считаясь с потерями, пытаются форсировать Северский Донец, поскольку им нужен плацдарм на правом берегу, чтобы продолжить наступление на Попасную, замкнуть кольцо и взять в окружение наши войска.

Убьют одного – они призовут другого. Там (в России. – Ред.) 17 млн военнообязанных. Если не хватит автоматов, они будут выдавать им винтовки, какая разница.

По одной винтовке, з одной гранатой – все равно они будут идти (в наступление. – Ред.). Почему? Потому что поставлена политическая задача. И требование по ее выполнению не обговаривается.

– Чем так важен для России остров Змеиный?

– Если они поставят на острове ПВО дальнего радиуса действия типа С-300 и еще добавят к нему ракетный комплекс типа Бастион, то они где-то на 200 км будут контролировать как воздушное пространство, так и нашу сушу.

Под прикрытием систем ПВО их эскадра снова может оказаться в непосредственной близости от Одессы, как это было в начальном периоде войны. Или могут препятствовать нашим экономическим связям, например, с Румынией.

За счет острова Змеиный они будут продолжать блокировку Черного моря и препятствовать судоходству в этом районе. Фактически это блокада наших портов на Черноморском побережье.

– Стоит ли сейчас говорить о том, чтобы восстанавливать контроль над островом Змеиный? Сергей Братчук даже анонсировал некоторые “интересности” касательно этого острова.

– Да, нам необходимо восстанавливать контроль над островом, но нужно его держать огневыми средствами.

То есть не высаживать туда гарнизон или десант, а не давать россиянам высадиться или закрепиться на этом острове, уничтожая их дистанционно с помощью авиации, беспилотников, ракетных комплексов и т.д.

Высаживать наши войска я не вижу смысла. Там остров 600 на 600 метров. Кроме того, у нас нет морских средств, чтобы постоянно снабжать гарнизон на этом острове. Чтобы их там уничтожала Россия? Лучше самим уничтожать там Россию.