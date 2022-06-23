Червень, 23 в 12:28

До кінця червня Росія намагатиметься завдавати якомога більше ракетних ударів по містах України. Таку думку в ефірі телеканалу FreeДом висловив військовий експерт Олег Жданов.

Він зауважив, що до кінця червня ситуація щодо ракетних ударів буде дуже складною. На його думку, це буде пов’язано з низкою політичних подій.

Серед них експерт називає саміт ЄС 23-24 червня, за результатами якого Україні планують надати статус кандидата на членство у Євросоюзі.

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Ще однією важливою датою Жданов називає 28 червня, коли Україна відзначає День Конституції. Це політичне свято для нашої країни і дуже болюче для президента Росії Путіна.

Крім того, військовий експерт прогнозує найзапекліші бої на території Луганської області. Олег Жданов пояснює, що це останній ривок російської армії.

Якщо окупанти зараз не досягнуть успіху на цьому напрямку, то далі їм доведеться переходити до оперативної паузи, оскільки резервів, які можуть кинути в бій, більше немає.