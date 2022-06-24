Бої за Сєвєродонецьк: окупанти б’ють із танків, мінометів та артилерії

Червень, 24 в 8:02

24 червня бойові дії за Сєвєродонецьк Луганської області не вщухають.

Протягом доби російські окупанти відкривали вогонь із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії неподалік Лисичанська, Сєвєродонецька, Білої Гори, Вовчоярівки, Спірного та Берестового.

Крім того, загарбники завдали авіаційних ударів по Лисичанську та Борівському.

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Наступає армія РФ і в бік районів Мирної Долини та Борівського.

Атаку росіян в районі останнього населеного пункту українські захисники успішно зупинили, зазначають у Генеральному штабі Збройних сил України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 121-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Сергій Гайдай