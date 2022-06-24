Серия взрывов в Запорожье и обстрелы Харькова: что происходит на 121-й день войны (онлайн)

Лидеры стран Европейского Союза проголосовали за предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

Россияне запустили по Николаеву три крылатых ракеты с территории временно захваченной Херсонской области. Один мирный житель ранен.

Американские реактивные системы залпового огня HIMARS уже прибыли в Украину. Они могут поражать цели на расстоянии до 80 км.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что в Луганской области бои по всем направлениям, украинские войска могут отойти на новые позиции.

Сумщину обстреляли фосфорными снарядами. Также сообщали о серии взрывов в Запорожье и обстрелах в Харькове.