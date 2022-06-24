Серия взрывов в Запорожье и обстрелы Харькова: что происходит на 121-й день войны (онлайн)
Лидеры стран Европейского Союза проголосовали за предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.
Россияне запустили по Николаеву три крылатых ракеты с территории временно захваченной Херсонской области. Один мирный житель ранен.
Американские реактивные системы залпового огня HIMARS уже прибыли в Украину. Они могут поражать цели на расстоянии до 80 км.
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что в Луганской области бои по всем направлениям, украинские войска могут отойти на новые позиции.
Сумщину обстреляли фосфорными снарядами. Также сообщали о серии взрывов в Запорожье и обстрелах в Харькове.
За четыре месяца полномасштабной войны российские военные потеряли:
- танков ‒ 1 507 (+3),
- боевых бронированных машин – 3 637 (+5),
- артиллерийских систем – 759 (+3),
- реактивных систем залпового огня – 241 (+1),
- средств противовоздушной обороны – 99,
- самолетов – 216,
- вертолетов – 183,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 622 (+2),
- крылатых ракет ‒ 137,
- кораблей (катеров) ‒ 14,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 553 (+5),
- специальной техники – 60.
Украинские военные за прошедшие сутки ликвидировали еще около сотни российских захватчиков.
Наибольшие потери враг понес на Славянском и Бахмутском направлениях.
В целом за четыре месяца полномасштабной войны личный состав армии РФ сократился ориентировочно на 34 530.
Украинские военные обнаружили и разбили российскую диверсионно-разведывательную группу на Донбассе.
Об этом утром 24 июня сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.
– Остатки ДРГ врага в панике сбежали, – уточнили в Генштабе ВСУ.
24 июня боевые действия за Северодонецк Луганской области не утихают.
В течение суток российские оккупанты открывали огонь из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Лисичанска, Северодонецка, Белой Горы, Волчеяровки, Спорного и Берестового.
Кроме того, захватчики нанесли авиационные удары по Лисичанску и Боровскому.
Утром 24 июня сообщается о мощных взрывах в Николаеве.
По данным местных жителей, их было не менее пяти.
Российские войска, вероятнее всего, достигли южных окрестностей Лисичанска Луганской области.
Такое предположение сделали эксперты Института изучения войны.
Российские войска обстреляли из РСЗО инфраструктурные объекты под Запорожьем.
Об этом в ночь на 24 июня сообщили в Запорожской ОВА.
– Враг коварно ночью произвел обстрел территории Запорожской области из реактивных систем залпового огня. Предварительно поражены объекты инфраструктуры в районе одного из населенных пунктов возле областного центра, — говорится в сообщении.
В ОВА добавили, что информация по разрушениям и пострадавшим уточняется.
В настоящее время на месте работают представители Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что в самом Запорожье вражеские “прилеты” зафиксировано не были.
Источник: Запорожская ОВА
В Украину направляется первая партия австралийских бронетранспортеров M113AS4. Об этом сообщил посол Брюс Эдвардс.
В целом Австралия выделила Украине военную помощь на сумму 285 млн австралийских долларов.
Australia has committed over $285 million in military assistance to Ukraine to support @DefenceU counter Russia’s illegal invasion.
The first batch of M113AS4 armoured personnel carriers departed Australia last week on Ukrainian @AirlinesAntonov AN124 ✈️
�� #StandWithUkraine️ �� https://t.co/uRB4igOWNk pic.twitter.com/4j7R5l76jf
— Bruce Edwards ������ (@AUinUA) June 23, 2022
24 июня начался 121 день войны России против Украины. Факты ICTV продолжают вести текстовые онлайн. Что происходило в предыдущие сутки — читайте здесь.