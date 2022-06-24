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Факты / Украина
Ольга Тетеріна |
Серия взрывов в Запорожье и обстрелы Харькова: что происходит на 121-й день войны (онлайн)

Серия взрывов в Запорожье и обстрелы Харькова: что происходит на 121-й день войны (онлайн)

Лидеры стран Европейского Союза проголосовали за предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

Россияне запустили по Николаеву три крылатых ракеты с территории временно захваченной Херсонской области. Один мирный житель ранен.

Американские реактивные системы залпового огня HIMARS уже прибыли в Украину. Они могут поражать цели на расстоянии до 80 км.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что в Луганской области бои по всем направлениям, украинские войска могут отойти на новые позиции.

Сумщину обстреляли фосфорными снарядами. Также сообщали о серии взрывов в Запорожье и обстрелах в Харькове.

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Прямая трансляция
09:23 - 24 июня

За четыре месяца полномасштабной войны российские военные потеряли:

  • танков ‒ 1 507 (+3),
  • боевых бронированных машин – 3 637 (+5),
  • артиллерийских систем – 759 (+3),
  • реактивных систем залпового огня – 241 (+1),
  • средств противовоздушной обороны – 99,
  • самолетов – 216,
  • вертолетов – 183,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 622 (+2),
  • крылатых ракет ‒ 137,
  • кораблей (катеров) ‒ 14,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2 553 (+5),
  • специальной техники – 60.

Втрати Росії у літаках та гелікоптерах

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09:19 - 24 июня

Украинские военные за прошедшие сутки ликвидировали еще около сотни российских захватчиков.

Наибольшие потери враг понес на Славянском и Бахмутском направлениях.

В целом за четыре месяца полномасштабной войны личный состав армии РФ сократился ориентировочно на 34 530.

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08:41 - 24 июня

Украинские военные обнаружили и разбили российскую диверсионно-разведывательную группу на Донбассе.

Об этом утром 24 июня сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

– Остатки ДРГ врага в панике сбежали, – уточнили в Генштабе ВСУ.

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08:08 - 24 июня

24 июня боевые действия за Северодонецк Луганской области не утихают.

В течение суток российские оккупанты открывали огонь из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Лисичанска, Северодонецка, Белой Горы, Волчеяровки, Спорного и Берестового.

Кроме того, захватчики нанесли авиационные удары по Лисичанску и Боровскому.

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07:22 - 24 июня

Утром 24 июня сообщается о мощных взрывах в Николаеве.

По данным местных жителей, их было не менее пяти.

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06:56 - 24 июня

Российские войска, вероятнее всего, достигли южных окрестностей Лисичанска Луганской области.

Такое предположение сделали эксперты Института изучения войны.

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01:32 - 24 июня

Российские войска обстреляли из РСЗО инфраструктурные объекты под Запорожьем.

Об этом в ночь на 24 июня сообщили в Запорожской ОВА.

– Враг коварно ночью произвел обстрел территории Запорожской области из реактивных систем залпового огня. Предварительно поражены объекты инфраструктуры в районе одного из населенных пунктов возле областного центра, — говорится в сообщении.

В ОВА добавили, что информация по разрушениям и пострадавшим уточняется.

В настоящее время на месте работают представители Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что в самом Запорожье вражеские “прилеты” зафиксировано не были.

Источник: Запорожская ОВА

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01:02 - 24 июня

В Украину направляется первая партия австралийских бронетранспортеров M113AS4. Об этом сообщил посол Брюс Эдвардс.

В целом Австралия выделила Украине военную помощь на сумму 285 млн австралийских долларов.

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00:53 - 24 июня

24 июня начался 121 день войны России против Украины. Факты ICTV продолжают вести текстовые онлайн. Что происходило в предыдущие сутки — читайте здесь. 

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