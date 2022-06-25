Июнь, 25 в 7:47

Российские бомбардировщики у белорусско-украинской границы выпустили по меньшей мере два десятка ракет по территории Украины.

Об этом сообщает Telegram-канал мониторинговой группы Белорусский Гаюн.

Первый запуск был зафиксирован около 3:45 с воздуха.

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Ближе к утру ракетных ударов враг нанес по Киевской, Черниговской и Житомирской областям.

– Вероятно, вылеты бомбардировщиков были с территории РФ, поэтому о взлетах из Беларуси (Барановичи, Лунинец, Лида, Мачулищи) у нас информации не было. Схема раньше была такой: взлет авиации с аэродромов РФ, вход в воздушное пространство Беларуси, подлет близко к границе с Украиной, запуск ракет, пока самолет над Беларусью (чтобы его не сбили), разворот. И обратно тоже возвращаются в РФ, – говорится в сообщении.

Отмечается, что люди могли не слышны звуки полета самолетов, потому что последние могли находиться на значительной высоте. Поэтому о запусках ракет стало известно только по специфическому следу, сопровождающемуся звуком, похожим на взрыв.

Пока официальной информации, сколько было запусков с территории Беларуси, нет.

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус ранее сообщил, что российские оккупанты ракетами обстреляли поселок Десна.

Также сообщалось, что враг нанес ракетные удары по Киевской, Житомирской, Львовской, Тернопольской областям.