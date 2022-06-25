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Факты / Происшествия

Оккупанты нанесли очередной ракетный удар по поселку Десна Черниговской области

Марта Бондаренко, редактор ленты
Оккупанты нанесли очередной ракетный удар по поселку Десна Черниговской области

Российские оккупанты ракетами обстреляли поселок Десна в Черниговской области.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

Свое сообщение о ракетных прилетах он опубликовал еще ночью.

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— Поселок Десна подвергся очередному ракетному обстрелу. Подробности со временем. Прошу не публиковать фото и видео прилетов, – подчеркнул Чаус.

Следует отметить, что тревога по всей Украине началась около 3:20 и длилась почти два часа. В 5:05 снова началась тревога.

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ОБНОВЛЕНО в 8.40:

В Оперативном командовании Север рассказали, что сегодня около 5 утра с территории Республики Беларусь из самолетов и с земли российский враг выпустил 20 ракет по поселку Десна.

В настоящее время известно о разрушении объектов инфраструктуры. Предварительно – без потерь.

Напомним, что вражеские обстрелы Десны произошли 17 мая. Тогда российские военные выпустили четыре ракеты, две из которых попали в здание.

23 мая президент Владимир Зеленский заявил, что под завалами в Десне нашли 87 погибших.

Фото: Воздушное командование Центр

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