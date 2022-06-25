Июнь, 25 в 6:11

Российские оккупанты ракетами обстреляли поселок Десна в Черниговской области.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

Свое сообщение о ракетных прилетах он опубликовал еще ночью.

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— Поселок Десна подвергся очередному ракетному обстрелу. Подробности со временем. Прошу не публиковать фото и видео прилетов, – подчеркнул Чаус.

Следует отметить, что тревога по всей Украине началась около 3:20 и длилась почти два часа. В 5:05 снова началась тревога.

ОБНОВЛЕНО в 8.40:

В Оперативном командовании Север рассказали, что сегодня около 5 утра с территории Республики Беларусь из самолетов и с земли российский враг выпустил 20 ракет по поселку Десна.

В настоящее время известно о разрушении объектов инфраструктуры. Предварительно – без потерь.

Напомним, что вражеские обстрелы Десны произошли 17 мая. Тогда российские военные выпустили четыре ракеты, две из которых попали в здание.

23 мая президент Владимир Зеленский заявил, что под завалами в Десне нашли 87 погибших.

Фото: Воздушное командование Центр