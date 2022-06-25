Червень, 25 в 7:47

Російські бомбардувальники біля білорусько-українського кордону випустили щонайменше два десятки ракет по території України.

Про це повідомляє Telegram-канал моніторингової групи Білоруський Гаюн.

Перший запуск зафіксували близько 3:45 з повітря.

Зараз дивляться

Ближче до ранку ракетних ударів ворог завдав по Київській, Чернігівській та Житомирській областях.

– Ймовірно, вильоти бомбардувальників були з території РФ, тому про зльоти з Білорусі (Барановичі, Лунинець, Ліда, Мачулищі) у нас інформації не було. Схема раніше була такою: зліт авіації з аеродромів РФ, вхід у повітряний простір Білорусі, підліт близько до кордону з Україною, запуск ракет, поки літак над Білоруссю (щоб його не збили), розворот. І назад теж повертаються до РФ, – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що люди могли не чути звуки польоту літаків, бо останні могли перебувати на значній висоті. Тому про запуски ракет стало відомо лише за специфічним слідом, що супроводжується звуком, схожим на вибух.

Наразі офіційної інформації, скільки було запусків із території Білорусі, немає.

Голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус раніше повідомив, що російські окупанти ракетами обстріляли селище Десна на Чернігівщині.

Також повідомлялося, що ворог завдав ракетних ударів по Київській, Житомирській, Львівській, Тернопільській областях.