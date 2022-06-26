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Факты / Украина

РФ перебрасывает а Беларусь военные подразделения и авиацию – разведка

Валентина Летяк, редактор ленты
РФ перебрасывает а Беларусь военные подразделения и авиацию – разведка
Фото: Depositphotos

Украинская разведка узнала, что в Гомельской области Беларуси руководителей учреждений и организаций предупредили о вероятности возвращения военных подразделений России.

Речь также идет о возможном наращивании российской авиации якобы для совместного патрулирования воздушного пространства в рамках учений по подготовке авиационных подразделений и подразделений ПВО.

В частности, на аэродроме в Барановичах должны приземлиться 10 российских самолетов.

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На территории Гомельской области с 22 июня продолжаются мобилизационные учения, однако анонсированные ранее в белорусских СМИ занятия по боевой подготовке с резервистами не проводятся. Последние сейчас используются в хозяйственных работах.

Накануне, 25 июня, сразу несколько областей Украины подверглись массированным вражеским ракетным ударам. Российские бомбардировщики вели обстрелы из воздушного пространства Беларуси.

Впервые с территории Беларуси враг применил против Украины дальние бомбардировщики Ту-22М3, а также возобновил использование оперативно-тактических комплексов Искандер.

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