Июнь, 25 в 14:55

Рано утром 25 июня сразу несколько областей Украины подверглись массированным вражеским ракетным ударам. Российские бомбардировщики вели обстрелы из воздушного пространства Беларуси.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что в целом было выпущено более полусотни ракет разных типов: воздушного, морского и наземного базирования.

По словам наших военных, впервые с территории Беларуси враг применил против Украины дальние бомбардировщики Ту-22М3, а также возобновил использование оперативно-тактических комплексов Искандер.

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Крылатые ракеты Калибр морского базирования в основном были направлены по целям на Западе Украины.

В Воздушных силах рассказали, что на северном направлении из самолетов Ту-22М3 враг применял ракеты Х-22, а также ракеты наземного базирования из оперативно-тактических комплексов Искандер и Точка-У.

На южном направлении оккупанты применили ракеты Оникс оперативно-тактического комплекса Бастион.

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Какие области подверглись вражеским ударам

По территории Житомирской области российская авиация выпустила около 30 ракет. В результате обстрела есть незначительные разрушения военной инфраструктуры.

К сожалению, один военный погиб, еще один получил ранения. Около 10 ракет, которые могли попасть в объекты инфраструктуры области, сбила украинская ПВО.

Под массированным ракетным ударом оказался поселок Десна Черниговской области. В Оперативном командовании Север сообщили, что около 5.00 с территории Беларуси из самолетов и с земли по нему было выпущено 20 ракет.

Известно о разрушении объектов инфраструктуры. По предварительной информации, обошлось без потерь.

В 4.00 под ракетный удар попал военный объект на Яворовщине Львовской области.

По предварительной информации, Воздушному командованию Запад удалось сбить две ракеты. Четыре, к сожалению, долетели. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

– Сегодня около 4.00 из акватории Черного моря российские оккупанты выпустили шесть ракет в сторону Львовщины. На территории Яворовского полигона в результате ракетного удара четверо пострадавших: один – средней тяжести, трое – легкой, – рассказал он.

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщил, что во время воздушной тревоги наши ПВО сбили две ракеты.

Обломки одной упали в лесу в Каменец-Подольском районе, а другой – в сельском саду одной из теробщин Хмельницкого района. Погибших и травмированных нет.

Также утром 25 июня под вражеские обстрелы попали Николаев и область. Кроме того, о взрывах сообщали жители Киевской области.

Однако официального подтверждения информации пока не было. Не исключено, что в области сработало ПВО.

Массированный ракетный обстрел – провокация

Соответствующее заявление сделали в Главном управлении разведки Украины. В ведомстве рассказали, что российские бомбардировщики работали прямо с территории Беларуси.

Для этого было задействовано шесть самолетов Ту-22М3, которые выпустили 12 крылатых ракет Х-22. Рубеж пуска – район города Петриков, недалеко от Мозыря, ориентировочно в 50-60 километрах от государственной границы Украины.

Бомбардировщики взлетали из аэропорта Шайковка Калужской области РФ. Далее через территорию Калужской и Смоленской областей входили в воздушное пространство Беларуси.

После пуска ракет возвращались в аэропорт Шайковка на территории РФ. Удары наносили по Киевской, Черниговской, Сумской областям.

– Это первый случай проведения авиационного удара по Украине непосредственно с территории Беларуси. Сегодняшний обстрел напрямую связан с попытками кремлевских властей втянуть Беларусь в войну в Украине в качестве непосредственного участника, — подчеркнули в разведке.

О чем свидетельствует такой массированный ракетный удар

Военный эксперт Александр Коваленко обращает внимание на несколько аспектов массированного ракетного обстрела Украины 25 июня.

Мы уже знаем, что Беларусь предоставляла свою территорию для вторжения в Украину сухопутных войск российских оккупантов. Кроме того, белорусская территория использовалась россиянами для обстрелов украинских городов сухопутными средствами поражения – такими как ОТРК Искандер и Точка-У.

Также российские войска использовали аэродромы Беларуси для своих самолетов, чтобы наносить авиационные удары. Но сейчас, по словам эксперта, сложилась немного другая ситуация.

Ведь российская авиация вылетала не с белорусских аэродромов, а с российских. Однако она использовала воздушное пространство Беларуси как безопасное, подлетала к границе, запускала ракеты и возвращалась в воздушное пространство РФ.

Такую же тактику используют россияне возле границы с Харьковской и Сумской областями.

– В случае с утренними ударами возникает вопрос, почему российская авиация не воспользовалась аэродромами на территории Беларуси. Ведь, вылетая из РФ, тратится большее количество топлива и больший ресурс самого самолета. Есть предположения, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко относится не так лояльно, как раньше, к использованию россиянами белорусской территории. Поэтому вылетать пришлось с аэродромов РФ, – объясняет эксперт.

Однако Александр Коваленко говорит, что есть еще и другое объяснение, почему была использована именно такая тактика. Прежде всего, нужно понимать, что РФ довольно долго обстреливала Киевскую, Черниговскую, Житомирскую, Сумскую, Львовскую области из крылатых ракет как авиационного базирования, так и типа Калибр.

Сейчас россияне использовали оружие средней дальности поражения, среди которых были и ракеты Х-59. Это указывает на то, что оккупантам действительно не хватает ракетного оружия, способного поражать объекты на расстоянии 1 000-1 500 км, которое они могут запускать с территории РФ.

– Кроме того, есть еще один очень важный фактор. Когда вражеская ракета находится в воздушном пространстве Украины, на нее реагирует ПВО. И чем дольше она летит, тем больше вероятность того, что противовоздушная оборона ее уничтожит. То есть долгая продолжительность ее пребывания в нашем воздушном пространстве ей не на пользу, поскольку растет вероятность ее ликвидации. Использование воздушного пространства Беларуси позволяет использовать максимально эффективно именно ракеты Х-59, поскольку уменьшается расстояние полета и, соответственно, нашим ПВО сложнее обезвредить такой объект, — говорит эксперт.

По мнению Александра Коваленко, после такого массированного обстрела использование Россией ракет типа Х-59 будет расти. Прежде всего, причиной этого является дефицит у россиян дальнобойного авиационного ракетного оружия.

Также военный эксперт отмечает, что украинская ПВО сейчас демонстрирует высокую эффективность, поскольку работает на максимум своих возможностей и даже больше.