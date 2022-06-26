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Факти / Україна

РФ перекидає до Білорусі військові підрозділи та авіацію – розвідка

Валентина Летяк, редакторка стрічки
РФ перекидає до Білорусі військові підрозділи та авіацію – розвідка
Фото: Depositphotos

Українська розвідка дізналася, що у Гомельській області Білорусі керівників установ та організацій попередили про ймовірність повернення військових підрозділів Росії.

Йдеться також про можливе нарощування російської авіації нібито для спільного патрулювання повітряного простору в рамках навчань з підготовки авіаційних підрозділів та підрозділів ППО.

Зокрема, на аеродром в Барановичах мають приземлитися 10 російських літаків.

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На території Гомельської області з 22 червня тривають мобілізаційні навчання, проте анонсовані раніше у білоруських ЗМІ заняття з бойової підготовки з резервістами не проводяться. Останніх зараз використовують у господарських роботах.

Напередодні, 25 червня, відразу кілька областей України зазнали масованих ворожих ракетних ударів. Російські бомбардувальники вели обстріли з повітряного простору Білорусі.

Вперше з території Білорусі ворог застосував проти України дальні бомбардувальники Ту-22М3, а також відновив використання оперативно-тактичних комплексів Іскандер.

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